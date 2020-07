Freier Eintritt in der Wewelsburg

In den NRW-Sommerferien können Familien von dienstags bis freitags kostenlos ins Museum.

Kreis Paderborn. Meteorologen gehen davon aus, dass der Schaukelsommer, also das wechselhafte Wetter, so weiter geht bzw. anhält. Zwischendurch ins Museum ist eine witterungsbeständige und noch dazu unterhaltende Alternative: In den NRW-Sommerferien können Familien von dienstags bis freitags die zwei große Abteilungen und Sonderausstellungen in der Wewelsburg kostenlos besuchen. Besichtigt werden können das Historische Museum des Hochstifts Paderborn und die Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 –1945 jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Aktuell läuft im Burgsaal zudem die Sonderausstellungen „KMW 95 – Objekte des Kreismuseums Wewelsburg“. Das Kreismuseum sammelt seit 95 Jahren Erinnerungen in Form von Bildern und Alltagsgegenständen und öffnet zu diesem Anlass sein Archiv. Präsentiert werden ausgewählte und bislang nicht gezeigte Objekte, die zum Teil abenteuerliche und spannende, zum Teil besinnliche oder traurige Geschichten erzählen. Im Sonderausstellungsraum wird die Fotoausstellung „Mein schönster Platz im Paderborner Land!“ gezeigt, die im Rahmen eines Fotowettbewerbs entstanden ist. Wunderschöne Landschaftsbilder und Naturaufnahmen im Spiel von Licht und Schatten, bekannte Orte mal ganz anders betrachtet laden dazu ein, den Kreis Paderborn neu oder auch anders zu entdecken. Der Zugang erfolgt durch die Gedenkstätte.