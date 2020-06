Freibadsaison im Freibad Fischerteich in Pivitsheide startet

Detmold. Am Montag, 29.06.2020 um 10 Uhr öffnet das Freibad Fischerteich in Pivitsheide. Damit haben die Badegäste nun die Möglichkeit, drei Detmolder Freibäder zu genießen. Auch im Freibad Fischerteich sind einige notwendige organisatorische Abfolgen zu beachten.

Die Badegäste müssen beim Eintritt ihre persönlichen Kontaktdaten hinterlassen. Dies kann entweder durch Sannen des im Eingangsbereichs aushängenden QR-Codes oder durch manuelle Erfassung an der Kasse, bzw. Abgabe der vorbereiteten Handzettel, die online unter www.detcon.info verfügbar sind, erfolgen.„Die Nutzung des Online Check-In und Check-Out reduziert die Wartezeiten vor der Kasse deutlich. Alle Badegäste, die ein Smartphone haben, sollten von dieser digitalen Lösung Gebrauch zu machen“, so Frank Hilker, Kämmerer und Erster Beigeordneter der Stadt Detmold und gleichzeitig Geschäftsführer der DetCon GmbH.

Zudem erhält jeder Gast eine nummerierte Karte, da die zugelassene Höchstzahl an Besuchern im Freibad Fischerteich, analog zum Freibad Hiddesen, auf 150 beschränkt ist. Da der Einlass ins Bad nur einzeln erfolgen darf, bittet die DetCon GmbH weiterhin um Verständnis bei aufkommenden Wartezeiten sowie um Einhalten der Abstandsregeln im Kassenbereich. Die Duschen und WCs dürfen unter Einhaltung des Mindestabstandes genutzt werden. In geschlossenen Räumen ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verpflichtend. Die Rutsche, das Planschbecken, das Volleyballfeld und die Liegen stehen zur Nutzung nicht zur Verfügung, die Liegewiese kann teilweise in Beckennähe genutzt werden. Das Blockheizkraftwerk sorgt für angenehme Wassertemperaturen.

Das Freibad Fischerteich in Pivitsheide V.L. ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag, Mittwoch – Freitag 10.00 – 19.00 Uhr

Dienstag 13.00 – 19.00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage 10.00 – 18.30 Uhr