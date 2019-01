Flinke Füße und heiße Sohlen

Charleston Workshop im Rahmen des 20er-Themenjahres „Parole Hozo“

Bad Oeynhausen. Charleston ist der Tanz der 20er Jahre. Was zunächst als provokativ und unsittlich galt, etablierte sich damals schnell zu einem beliebten Gesellschaftstanz. Im Rahmen des Themenjahres „Parole Hozo“ lässt die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH den rhythmischen und fröhlichen Tanz aufleben und veranstaltet dazu im Februar drei Workshops, bei denen Interessierte Rhythmus, Basiselemente aber auch erste Choreographien erlernen können.

Der Tänzer und Tanzlehrer Bob C. Thomas vermittelt im glamourösen, neobarocken Ambiente des Kaiserpalais alles, was man wissen muss, um mit dem Charleston in das Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger zu tanzen. Der US-Amerikaner ist Spezialist für amerikanische Tänze der 1920-1950er Jahre und kann auf ein breites wie fundiertes Repertoire zurückgreifen. So hat er weltweit neben Charleston auch authentischen Jazz, Swing-Jitterbug-Lindy und Stepptanz getanzt. In Bad Oeynhausen wird er folgende Workshops geben:

Workshop I

Samstag, 16.02.2019, 15:00 bis 16:30 Uhr

Spaß mit Charleston I (Rhythmus, Basiselemente / -schritte)

zur Erfrischung: ein 20er Jahre-Cocktail

Workshop II

Sonntag, 17.02.2019, 11:30 bis 13:00 Uhr

Spaß mit Charleston II (Rhythmus, Grundfolgen/ -schritte)

zur Erfrischung: ein 20er Jahre-Cocktail

Workshop III

Samstag, 23.02.2019, 15:00 bis 16:30 Uhr​

Charleston tanzen mit Stil, eine kleine Choreographie (für Tänzer mit Vorkenntnissen bzw. aufbauend auf Workshop I und II) zur Erfrischung: ein 20er Jahre-Cocktail

Tickets für 20,- € pro Workshop beziehungsweise 55,- € für alle drei Veranstaltungen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes. Die Workshops finden im GOP Varieté-Theater Bad Oeynhausen (Kaiserpalais), Im Kurgarten 8, 32545 Bad Oeynhausen statt.

Am 18. Mai bietet sich für alle Workshop-Teilnehmer die Gelegenheit, die erlernten Tanzschritte im stilechten 20er-Jahre-Ambiente aufs Parkett zu zaubern. Bei der Veranstaltung „Bohème Sauvage präsentiert: Die Goldenen Zwanziger im Kurpark“ verwandelt sich der Kurpark in einen Hotspot des Nachtlebens, wie es vor 100 Jahren gefeiert wurde. Im Casino in der Wandelhalle werden Reichsmark aufs Spiel gesetzt, im Heckengarten erfrischende Drinks und leckere Amuse Gueules genossen und im Theater im Park spielen Live-Bands im Stil der 20er und 30er Jahre die perfekte Musik für eine lange Nacht voller Charleston.

Mit dem Themenjahr „Parole Hozo – Die Goldenen 20er Jahre in Bad Oeynhausen“ lässt die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH in einem gemeinsamen Projekt mit elf Kooperationspartnern und Kulturschaffenden die 1920er Jahre aufleben. Von Oktober 2018 bis Juni 2019 kann man in zahlreichen Veranstaltungen die Atmosphäre und Energie der 20er Jahre erleben.