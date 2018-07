Fitness und Entspannung im Kurpark

Bad Oeynhausen. Am 17. Juli geht es los. Von diesem Tag an wird im Kurpark regelmäßig geschwitzt, gedehnt und entspannt. Bis Ende September finden an insgesamt 19 Terminen die gemeinsamen Gesundheits- und Bewegungsangebote der Staatsbad GmbH und der Bali Therme „Fit in den Feierabend“ und „Find your Balance“ für Bürgerinnen und Bürger wie Gäste statt.

Mit einer Mischung aus Muskelkräftigung und Förderung von Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer ist „Fit in den Feierabend“ das ideale Workout nach einem langen Bürotag. Im Gegensatz dazu stehen bei „Find your balance“ sonntagmittags ruhige Yoga-, Tai Chi- und Pilates-Übungen zur Förderung der Beweglichkeit und mentalen Ausgeglichenheit auf dem Programm.

Die Termine im Überblick:

Fit in den Feierabend

17., 24., 31. Juli

07., 14., 21., 28. August

04., 11., 18. September

Je von 17:00 – 18:00 Uhr

Treffpunkt am Badehaus II / Im Kurpark

Find your Balance

22., 29. Juli

12., 19., 26. August

02., 16.,23., 30. September

Je von 12:00 – 13:00 Uhr

Treffpunkt am Badehaus II / Im Kurpark

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen bitte ein Handtuch, eine Yogamatte und passende Kleidung mit. Die Kurse finden auch bei schlechtem Wetter statt.

Tickets für 4,00 Euro sowie 10er Karten zum Preis von 36,00 Euro gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und sonntags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Mit der 10er Karte können beide Kurse besucht werden.