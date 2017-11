Ferienregion Winterberg und Hallenberg freut sich auf viele Events

Winterberg. Die „Formel Eins auf Eis“ und der Snowboard-Weltcup treffen auf ein festliches Winterdorf und Action für Kids: In der Ferienregion Winterberg und Hallenberg erleben Wintersport-Fans, der Schnee-Nachwuchs und Romantiker gleichermaßen eine erlebnisreiche Saison. Highlights zum Jubeln und Daumen drücken oder für eigene Aktivitäten ziehen sich wie ein roter Faden durch den Winter.

Viessmann Rennrodel-Weltcup

Los ging die Reihe der Top-Events mit dem Viessmann Rennrodel-Weltcup vom 21. bis zum 26. November. Die Veltins EisArena war Schauplatz für atemberaubende Rennen. Eingebunden ist der erste BMW Sprint-Weltcup der Saison 2017/18. Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ging’s um die Qualifikation. Entsprechend groß war die Motivation und die Sauerländer Sportler konnten richtig punkten.

Die Winterberger Rennrodler David Gamm und Robin Geueke rasten beim Treffen der besten Rennrodler der Welt auf den dritten Platz. Auch für die Skeleton-Fahrerin Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland war das Wochenende erfolgreich. Sie konnte im kanadischen Whistler ihren ersten Weltcupsieg feiern.

BMW IBSF Weltcup Bob + Skeleton

Kaum sind die Rennrodler abgereist, freut sich Winterberg auf die weltbesten Bobfahrer und Skeletonis. Beim BMW IBSF Weltcup Bob + Skeleton presented by Veltins kämpfen sie vom 5. bis zum 10. Dezember um Sekundenbruchteile. Wer sich durch 15 Steilkurven in die Favoritenrolle fährt und wer zu Olympia darf, ist fürs Publikum direkt an der Bahn hochspannend – es ist ganz dicht dran am Geschehen. Geradezu legendär ist bei beiden Events in der Bobbahn die Stimmung im Zielbereich und im Veltins-Kreisel.

Winterberger Winterdorf

Als Kontrast zu „coolem“ Sport mit internationalem Flair geht’s auf dem Winterberger Marktplatz idyllisch zu. Mit viel Licht, herrlichen Aromen und regionalen Produkten lädt das Winterberger Winterdorf ab 16. Dezember zum Flanieren, Shoppen, Genießen und zu geselligen Glühwein-Runden ein. An Silvester steigt eine große Open-Air-Party an der „Unteren Pforte“. Und wenn andere Weihnachtsmärkte längst wieder geschlossen haben, können Gäste im Winterdorf immer noch bummeln – bis zum 7. Januar.

Kids World Snow Day und Burton Riglet Park

Beim Kids World Snow Day im Postwiesen-Skidorf Neuastenberg kommen Skizwerge am 21. Januar spielerisch auf die Bretter. Bunte Figuren, kleine Parcours, Funparks, Torlauf und Hindernisse begeistern die Minis. Erfahrene Coaches der Skischule wissen sie zu motivieren und bringen ihnen die richtigen Tricks bei.

Dass Kinder von drei bis sechs Jahren auch auf Snowboards gut sind, will der Burton Riglet Park am 25. Februar zeigen. Burton Europe baut dann auf der Kappe im Skiliftkarussell Winterberg künstliche Elemente auf. Sanfte Roller und kleine Absätze sind ideal zum Üben mit speziell für Kids hergestellten Boards. Das Riglet Reel, ein ausziehbares Seil, zieht sie durch den Park.

Deutschlandpokal Skilanglauf

Die nationale Nachwuchs-Elite im Skilanglauf misst sich am 3. und 4. Februar beim Deutschlandpokal im Skilanglaufgebiet Pastorenwiese bei Hallenberg. Beim fünften DSV-Jugendcup des Deutschen Skiverbandes findet samstags ein Techniksprint im Freistil statt. Sonntags steht Skilanglauf im klassischen Stil auf dem Programm. Mit dabei sind Läufer mit Erfahrung im A- oder B-Weltcup und vielleicht einige Olympioniken.

Eventkalender

21.11. – 26.11. Viessmann Rennrodel-Weltcup. BMW Sprint-Weltcup, Winterberg

05.12. – 10.12. BMW IBSF Weltcup Bob+Skeleton pres. by VELTINS, Winterberg

16.12. – 17.12. Blankenburger Raubgrafen Pokal (Rennrodel), Winterberg

16.12.-7.1. Winterberger Winterdorf

20.12. – 23.12. Deutsche Meisterschaft Skeleton, Winterberg

31.12. Flutlicht-Nacht mit Feuerwerk, Skidorf Neuastenberg

09.01. – 14.01. IBSF Europa Cup Bob, Winterberg

15.01. – 21.01. FIL Junioren Weltcup Rennrodel, Winterberg

21.01. Kids World Snow Day in der Skischule Neuastenberg

25.01. – 28.01 Jugend B- Cup Rennrodel, Winterberg

28.01. Contest im Funslope-Park, Skidorf Neustenberg

25.02. Burton Riglet Park: Snowboarden für Kids, Skiliftkarussell Winterberg, Kappe

03./04.02. Deutschlandpokal im Skilanglaufgebiet Pastorenwiese bei Hallenberg