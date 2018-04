Faire Probieraktion auf dem Wochenmarkt

Rheda-Wiedenbrück. Um für den fairen Handel zu werben, steht auf dem Wochenmarkt am kommenden Samstag, 21. April, der Weltladen Rheda und präsentiert eine kleine Auswahl fair produzierter Produkte in seinem neuen Verkaufswagen. Ab 10 Uhr bieten die Mitglieder der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt fair gehandelten Kaffee kostenlos zum Probieren an.

Für Interessierte gibt es einen Einkaufsführer mit einer umfassenden Liste, wo in der Stadt man welche fairen Lebensmittel bekommen kann. Fragen zum fairen Handel beantwortet gerne Umweltberaterin Dorothee Kohlen die telefonisch unter 05242 963 234 erreichbar ist.

Seit 2010 ist Rheda-Wiedenbrück Fairtrade-Stadt. Produkte, die täglich konsumiert werden, wie Kaffee, Tee, Schokolade oder Orangensaft – gibt es alle auch mit dem Fairtrade-Siegel. Die beiden Weltläden in Rheda und in Wiedenbrück und viele Lebensmittelgeschäfte und Discounter bieten fair gehandelte Lebensmittel an.