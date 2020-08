Expedition Selbst: Auf der Suche nach Gold

Acryl-Malerei & Mixed Media von Natalie Schwarz

Bad Lippspringe. Natalie Schwarz, wohnhaft in Schlangen, geht als Autodidaktin ihrer Leidenschaft nach, sich durch die Kombination von Farben und Materialien künstlerisch auszudrücken. Dabei geht es ihr vor allem um innere Empfindungen, Gedanken, Visionen, Werte und Träume, die hauptsächlich durch abstrakte Malerei ihre Realisierung finden. Obwohl Acrylmalerei und Mixed Media ihre Werke dominieren, integriert die Künstlerin seit Neuestem auch Alkoholtinten sowie Kunstharz in ihre Malerei. Insgesamt kann man eine Diversität erkennen, da sich Natalie Schwarz nicht auf eine Technik oder einen Stil beschränken möchte. Ab und an wird ein Gemälde mit einem Gedicht vervollständigt. Ihre künstlerische Arbeit behandelt existenzielle Fragen wie, „Wer bin ich?“, „Was macht mich besonders?“, „Wo liegt mein Wert?“.

ZITAT von Natalie Schwarz:

„Wie auch in der Natur, so muss Gold auch im Menschen gesucht und freigelegt werden. Erst, wenn wir uns bewusstwerden, was unser Wert ist, was das Besondere an mir und an dir ist, können wir es auch nach außen hin ausstrahlen. Würde mehr nach Gold gesucht werden, erst in einem selbst (denn aus leeren Brunnen kann man nicht schöpfen), und dann in dem anderen, würden wir durch gegenseitige Wertzusprechung die Welt ein ganzes Stück goldiger machen.“

Eine Schatzsuche, wenn man so will. Im übertragenen Sinn nutzt Natalie Schwarz in ihren Werken die Farbe Gold in verschiedenster Ausführung – Acrylfarbe, Spray, Folie, Strukturpaste – mit besonderem Fokus auf Schlagmetall. „Wie sehe ich mich? Wer bin ich? Und was ist mein Wert? Bin ich dieser Frage nachgegangen und habe herausgefunden, wer ich bin und sehe das Gold in mir selbst, bin ich bereit, den Blick von mir zu wenden und auf den nächsten zu richten. Wo ist das Gold in dir? Und wie kann ich dir helfen, es freizulegen?“ Auf diese Suche lädt Natalie Schwarz Sie ein.

Was es zu sehen gibt? Viel Farbe, wenig Farbe, viel Struktur, die Realisierung von abstrakten Gefühlen und realistischen Visionen, Experimente der Kreativität, Acryl auf Leinwand und Alkoholtinten auf Glas, Epoxidharz auf Holz und gerahmte Worte. Was alles davon verbindet? Der Prozess, aus dem in jedem ein Stückchen Gold gewonnen wurde.

Die Ausstellung befindet sich im Gewölbesaal des Bürgerhauses im Schloss- und Auenpark und ist bis zum 9. August geöffnet.

Öffnungszeiten der Ausstellung: Di. – Sa.: 15 – 17 Uhr Sonn- und Feiertage: 11 – 18 Uhr