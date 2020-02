Exklusiver Vorverkauf für SCP07-Mitglieder für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln

Mit einem exklusiven Vorkaufsrecht für Mitglieder startet der SCP07 den Ticketverkauf für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Freitag, 6. März, 20.00 Uhr). Von Dienstag, 18. Februar, ab 9.00 Uhr, bis zum 23. Februar, können SCP07-Mitglieder jeweils eine Eintrittskarte für das Spiel buchen. Die Tickets sind online, per Ticket-Hotline und im Direktverkauf im SCP07-Shop in der Benteler-Arena buchbar.

Paderborn. Bei telefonischer Bestellung oder Online-Buchung bietet der bietet der SCP07 exklusiv für seine Mitglieder neben dem postalischen Versand die Abholung gebuchter Karten im SCP07-Shop an. Die Ticket-Buchung erfolgt bequem online oder per Ticket-Hotline, eine Zahlung ist dabei online auch per PayPal möglich. Das Mitglied erhält eine Buchungsbestätigung per E-Mail und kann sich seine Karte in den folgenden Tagen bis spätestens einen Tag vor dem Spieltag im SCP07-Shop in der Benteler-Arena abholen. Das Ticket wird bei Abholung gedruckt und ausgehändigt.

Im Gegensatz zum postalischen Versand, für den seitens CTS Eventim eine Versand- und Bearbeitungspauschale in Höhe von 4,00 Euro erhoben wird, zahlt das Mitglied bei Nutzung des neuen Service lediglich die anfallende Systemgebühr in Höhe von 90 Cent. Aus organisatorischen Gründen ist eine Abholung der Karten am Spieltag selbst nicht möglich, zumal die Eintrittskarte auch zur Anreise ab zwei Stunden vor Spielbeginn im Liniennetz des PaderSprinters genutzt werden kann.

Um Tickets online zu buchen, müssen sich SCP07-Mitglieder mit ihren Kundendaten im Heimspiel-Portal des Online-Ticketshops anmelden. Das Spiel wird daraufhin in der Buchungsmaske des Online-Ticketshops angezeigt. Familienmitgliedern steht wieder der bewährte Service einer Sammelbuchung zur Verfügung. Dabei kann das Familienoberhaupt nach dem Log-In im Online-Ticketshop in lediglich einem Buchungsvorgang Tickets für sich und alle im Rahmen seiner Familienmitgliedschaft registrierten Angehörigen mitbestellen. Auch über die Ticket-Hotline (01806-991818; 0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz) ist eine Sammelbuchung für Familien möglich.

Der Kartenverkauf erfolgt nach Verfügbarkeit und so lange der Vorrat reicht. Über mögliche weitere Verkaufsphasen wird der SCP07 zeitnah informieren. Der SCP07 bittet um Verständnis dafür, dass zur Prävention gegen Schwarzhandel bei der Buchung für die Meisterschafts-Heimspiele die Versandarten print-at-home und mobile-ticket generell nicht zur Verfügung stehen.

Mit Clubsale bietet der SCP07 eine offizielle Zweitmarkt-Lösung an, mit der Ticket-Inhaber ihre Karte zum Wiederverkauf direkt im Online-Ticketshop anbieten können. Bei der Online-Buchung haben Interessenten die Möglichkeit, bequem in einem Buchungsschritt auf die für den Verkauf freigegebenen Kontingente und gleichzeitig auf nicht genutzte Dauer- oder Tageskarten-Plätze zuzugreifen. Die integrierte Lösung wickelt den Wiederverkaufsprozess automatisch ab. Beim Verkauf wird das alte Ticket storniert und der Verkaufserlös an den Verkäufer ausgezahlt. Da der Käufer im Anschluss ein neues Ticket ausgestellt bekommt, brauchen Dauerkarten-Inhaber ihr Ticket nicht aus der Hand zu geben und können somit auch im kurzfristigen Verhinderungsfall das Ticket über Clubsale verkaufen.

Weiterhin verboten bleibt der Handel von Tickets auf nicht autorisierten Online- und Ticket-Plattformen wie beispielsweise Viagogo, eBay oder eBay Kleinanzeigen. Ausdrücklich warnt der SCP07 vor dem Kauf von Eintrittskarten auf diesen Portalen, da Fans dort Fälschungen und stornierte Tickets erwerben könnten.