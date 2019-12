Erfolgreiches Startjahr: CROSSMEDIA Bielefeld überzeugt Bette und Eubos

Neukundengewinne bestätigen Relevanz des OWL-Standorts

Bielefeld. Wenige Monate nach ihrer Gründung kann die CROSSMEDIA Bielefeld bereits zwei Neukunden für sich gewinnen: Sowohl der Badspezialist Bette als auch Dr. Hobein mit der Marke Eubos vertrauen seit diesem Jahr auf die unabhängige Mediaagentur.

Mit ihrem spezialisierten Leistungsspektrum, operativer Transparenz und Präsenz in der Region hat Crossmedia Bielefeld dem Unternehmen Bette ein überzeugendes Angebot gemacht. Im Rahmen einer erstmaligen externen Vergabe des Mediaetats hat sich das Unternehmen aus Delbrück für die unabhängige Mediaagentur entschieden. Die Zusammenarbeit mit dem westfälischen Hersteller hochwertiger Badewannen, Duschen und Waschtische beginnt ab sofort, die erste Kampagne startet voraussichtlich im Februar 2020.

Das Ziel: Die Steigerung der Markenbekanntheit in der Zielgruppe sowie Kommunikation der Highlight-Produktserien in den wichtigsten internationalen Märkten in Print & Online. „Bette ist für uns das Zeichen, dass unsere Strategie eines neuen Standortes in der Region erfolgreich ist. Neben unserem Leistungsspektrum und unserer Kultur war die Nähe zum Unternehmen eines der ausschlaggebenden Argumente für den Zuschlag“, erklärt Client Service Director Bernd Wild. Sein Kollege Sven Büteröwe, der gemeinsam mit Bernd Wild den Standort Bielefeld leitet, fügt hinzu: „In Ostwestfalen-Lippe gibt es viele Unternehmen, die von unserer Expertise sowie dem neutralen Beratungsansatz profitieren können.“

Doch auch in umliegenden Gebieten kann die Mediaagentur mit diesem Ansatz überzeugen. Denn im Rahmen einer Neuausschreibung des Mediaetats konnte sich Crossmedia Bielefeld auch den Zuschlag für die Kommunikation der Marke Eubos des Unternehmens Dr. Hobein sichern. Die führende Marke im Bereich der medizinischen Hautpflege blickt auf eine knapp 90-jährige Geschichte zurück. In ihrem Sortiment bietet sie Lösungen für diverse Hauttypen an – von Mischhaut über unreine und trockene bis hin zu diabetischer Haut. Mit Hilfe von Crossmedia will Dr. Hobein die Markenbekanntheit von Eubos sowie der Produktserien und -spezifika steigern. Schon seit Frühjahr 2019 ist Crossmedia mit einem weiteren Standort auch in Bielefeld vertreten. Das Gebiet rund um die größte Stadt von OWL gilt als Weltmarktführer in diversen B2C- und B2B-Segmenten und gliedert sich als solches ideal in die Standortstruktur des Independents ein. Geprägt durch einen breiten Mittelstand, sieht die unabhängige Agentur großes Potenzial vor Ort – und fühlt sich mit den aktuellen Neukundengewinnen bestätigt.

Über CROSSMEDIA: CROSSMEDIA steht für unabhängige und differenzierende Kommunikationsberatung. Seit Agenturgründung 1997 hat sie sich als die Alternative zu den globalen Media-Networks etabliert. Mit insgesamt über 550 Mitarbeitern ist CROSSMEDIA mit acht Büros in Deutschland, den USA sowie Großbritannien vertreten. Als einzige Mediaagentur Deutschlands lässt sich CROSSMEDIA seit 2007 ihre interessenneutrale Mediaberatung im Sinne der Transparenz jährlich zertifizieren. Beim Deutschen Mediapreis 2018 erhält CROSSMEDIA für Haltung und stetige Weiterentwicklung die Auszeichnung „Agentur des Jahres“. Zum Kundenportfolio gehören u. a. Aktion Mensch, Betway, BMW, Bundeswehr, DER SPIEGEL, Fressnapf, HeyCar und LIDL.