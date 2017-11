Enge Verbundenheit mit dem Landestheater

Detmold. Der Theaterempfang der Stadt Detmold hat eine lange Tradition. Immer wieder im Herbst lädt die Stadt Detmold das Landestheater und seine neuen Mitglieder ins Rathaus ein. „Wir wollen uns kennen lernen und die Kontakte pflegen, das Theater gehört zu uns in die Kulturstadt Detmold“, so Bürgermeister Rainer Heller bei der Begrüßung im großen Sitzungssaal. Für Kai Metzger war es ein besonderer und sein letzter Empfang, wechselt er doch in der nächsten Saison an das städtische Theater Ulm. Aber an Abschied wollte er noch nicht denken: „Ich stehe hier noch mitten in der Arbeit!

Dennoch sorgte Bürgermeister Heller für ein bisschen Wehmut mit seinem „Vor-Abschiedsgeschenk“ für Kai Metzger. Ein Kaffeebecher mit Ulmer Stadtmotiven gemeinsam mit Detmolder Kaffee aus fairem Handel soll für das leibliche Wohl auf dem Weg zwischen der alten und neuen Wirkungsstätte sorgen.

Im Wechsel moderierten dann die leitende Dramaturgin für das Musiktheater Elisabeth Wirtz und Schauspieldirektor Martin Pfaff durch das kurzweilige Vorstellungsprogramm der neuen Ensemblemitglieder, die es auf Anhieb verstanden, Lust auf mehr Theater zu machen. Ob mit einem Monolog von Holger Teßmann oder Robert Will aus der Sparte „Schauspiel“ oder mit den Gesangsbeiträgen von Sunghan Lee, Olli Rasanen, Myungjin Lee, Andreas Post und Lotte Kortenhaus aus dem Musiktheater: Alle zogen die Zuhörerinnen und Zuhörer sofort mit ihrem künstlerischen Können, Witz und Esprit in ihren Bann. Beim traditionellen Empfang im Detmolder Rathaus, waren es die zahlreichen Gäste aus Politik, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat und Förderverein, die mit großem Beifall ihre Begeisterung zum Ausdruck brachten.