Endlose Weiten und lichtlose Tiefen – Das Blau unseres Planeten

Neue Sonderausstellung ab 15. Dezember 2019 im Museum Bünde Bastelangebot am Eröffnungstag für die ganze Familie

Bünde. Unsere Erde ist ein blauer Planet. Sieben Zehntel ihrer Oberfläche sind mit Wasser bedeckt. Den Astrophysikern ist kein anderer Felsplanet bekannt, der so viel Wasser mit sich trägt, wie unsere Erde. Wasser ist auf unserem Planeten der Ursprung allen Lebens. Das Gesicht der Erde veränderte sich fortwährend und hat immer wieder neue Festländer und Ozeane hervorgebracht. Kommen Sie mit auf eine faszinierende Reise in die Welt unserer Meere! Auf mehr als 300 m² führt Sie die neue Sonderausstellung in diese spannende Welt bis weit in die Vergangenheit. Noch nie gezeigte Fossilien, von denen die ältesten mehr als zwei Milliarden Jahre alt sind, sind in der erdgeschichtlichen Abteilung zu bewundern – exklusiv vom Paläontologischen Arbeitskreis Bünde und vom Förderverein für das Dobergmuseum zur Verfügung gestellt.

Erleben Sie eine Tauchfahrt in die Ostsee mit der ersten virtuellen Unterwasser – Realität (VR) eines heimischen Meeres –eine Leihgabe vom Naturschutzbund Deutschland e.V. Außerdem gingen Schülerinnen und Schüler des Freiherr – vom – Stein -Gymnasiums, des Gymnasiums am Markt und der Erich – Kästner – Gesamtschule in Bünde in einem besonderen Schulprojekt Fragen der Meeresökologie nach. Aber auch die Schattenseiten der Nutzung der Meere werden Sie auf dieser Reise erleben: die Ausbeutung durch den Menschen, dem gierigsten aller Lebewesen. Ein besonderer Ausstellungsteil, der sich mit unserem Müll im ÖkosystemMeer auseinandersetzt, wurde für diese Ausstellung von der EUCC- Die Küstenunion Deutschland e.V. zur Verfügung gestellt.