EK LIVE 2019: Neuer Schwung für das ganze Jahr!

Bielefeld. Alles, was der Handel braucht – alles, was der Kunde wünscht: Auch 2019 wird die EK LIVE, die Frühjahrsmesse der EK/servicegroup, ihrem Anspruch als Rundum-sorglos-Messe gerecht. Unter dem Motto „Auf die Fläche, fertig, los!“ präsentiert der Mehrbranchenverbund vom 16. bis 18. Januar 2019 die Neuheiten aus den Sortimentsbereichen livingplus, comfort, family und fashion sowie zahlreiche abverkaufs- und frequenzfördernde Maßnahmen, mit denen der Händler ganzjährig online wie offline für Furore sorgen kann.

„Auf der EK LIVE bekommt der Händler alles, was er benötigt, um sich für die Herausforderungen des neuen Jahres optimal zu rüsten, von abverkaufsstarken Sortimenten bis hin zu gewinnbringenden Services inklusive Marketing. Die rückläufige Frequenz in den Geschäften vor Ort ist für uns auch 2019 eines der Top-Themen. Mit unseren Online-Markplätzen werden wir unseren Handelspartnern helfen, verlorenes Terrain zurückzugewinnen“, so EK Vorstandsmitglied Susanne Sorg.

Omnichannel, fertig, los!

Angesichts dieser Zielsetzungen liegt es auf der Hand, dass das Thema Omnichannel auch auf der kommenden EK LIVE eine wichtige Rolle spielt. Im Fokus steht unter anderem die Omnichannel-Lösung ERES, die als Basis für den bereits realisierten spielundspass.de Online-Marktplatz dient und auch für künftige Marktplätze wie HappyBaby.de und electroplus.de Anwendung finden wird.

Ein weiteres digitales Highlight stellt das EK Kiosksystem dar, das dem Händler als virtuelle Ladentheke den Zugriff auf rund 42.000 Lagerartikel erlaubt und allen EK Handelspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Alle Top-Marken an einem Ort

Wie ein Who-is-Who der einzelnen Branchen liest sich das Ausstellerverzeichnis der EK LIVE, für die sich rund 250 Lieferanten aus den Bereichen livingplus, comfort und fashion angekündigt haben. Darunter auch diesmal wieder einige Top-Marken, die nur noch auf den EK Messen in Bielefeld ausstellen.

Gewinnbringend auf allen Ebenen

Der Besuch der EK LIVE lohnt sich nicht nur angesichts attraktiver Messerabatte und Valuten, mit denen Aussteller und EK den Händler in beste Orderlaune versetzen wollen. Auch der Händler persönlich soll hier auf seine Kosten kommen. Dazu haben die EK Verantwortlichen eine Reihe interessanter Kurzvorträge und Workshops vorbereitet, in denen nützliches Praxiswissen vermittelt wird.

Händlerfreundliche Öffnungszeiten

Anders als in den Vorjahren beginnt die EK LIVE 2019 bereits am Mittwoch und endet am Freitagabend. Mit dieser geänderten Tagesfolge macht die EK/servicegroup ein Zugeständnis an ihre Handelspartner, denen es wichtig ist, am Samstag – dem umsatzstärksten Tag der Woche – wieder in ihren Geschäften vor Ort zu sein.