EisSpielZeiten in der ostwestfälischen Lindenstadt

HalleWestfalen. Spaß und Teamspirit ohne Vorkenntnisse und Leistungsdruck: Dort, wo im Sommer die Tenniselite bei Deutschlands bedeutendstem ATP 500er-Rasenevent Höchstleistung bringt, können im Winter beim Eisstock-Curling in der ostwestfälischen Lindenstadt alle selbst aktiv werden. Im Winter 2019/2020 wird die GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT in Kooperation mit der in Detmold ansässigen Liknaris GmbH den beliebten Indoor-Event „EisSpielZeiten“ zum vierten Mal anbieten. Komplettiert wird die wetterunabhängige, sportlich-aktive Winterunterhaltung in diesem Jahr von der „Teamchallenge Olymp“, die bei kühlen Drinks, frisch gezapftem Bier, Snacks oder einem kulinarischen Buffet erstmals zu buchen ist. „Die ‚EisSpielZeiten‘ haben sich in den vergangenen drei Jahren zu einem festen Baustein in unserem umfangreichen Event-Portfolio entwickelt“, sagt Geschäftsleiter Ralf Weber (GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT). Insgesamt zählten die bisherigen drei Spielzeiten 9.500 Besucherinnen und Besucher, „die begeistert waren von dieser Indoor-Spielvariante des Eisstock-Curlings“, ergänzt Weber.

Nun folgt die vierte Auflage der „EisSpielZeiten“ vom 21. November 2019 bis zum 09. Februar 2020 (Mittwoch bis Samstag) im GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen, die auf den bekannten Wintersportarten Eisstockschießen und Curling basiert. Gespielt werden die „EisSpielZeiten“ nicht auf Eis, sondern auf einer speziell konzipierten Kunststofffläche, auf der die mit „Sommerplatten“ ausgestatteten Eisstock-Curls genauso gleiten wie auf dem gefrorenen Nass. Bis zu acht Teams von sechs bis zwölf Personen können auf einer der 17 Meter langen Bahnen zeitgleich antreten. Auf Grund einfacher Regeln und einer leicht zu erlernenden Technik sind Vorkenntnisse nicht erforderlich. Nach einer kurzen Einführung in die Spieltechnik sowie der Teameinteilung tragen erste Trainingsrunden zur Chancengleichheit unter den Teilnehmern bei. Anschließend gilt es, bei einem kleinen Turnier, mit taktischem Geschick und Raffinesse den Sieg für die eigene Mannschaft zu erringen. Das zweistündige Indoor-Erlebnis Eisstock-Curling wird durch sogenannte „Teamer“ des Kooperationspartners Liknaris professionell begleitet.

Neu dabei ist in diesem Jahr die „Teamchallenge Olymp“: Ein Wettbewerb, der angelehnt ist an die bekannte TV-Game-Show „Die perfekte Minute“ und jede Menge Spaß und Action verspricht. „Wir freuen uns, mit der ,Teamchallenge Olymp‘ neben den ,EisSpielZeiten‘ ein weiteres spannendes Gruppenevent zu präsentieren“, sagt Stephan Pumpe (Leiter Marketing & Sponsoring GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT). In einer vorgegebenen Zeit müssen im Team abwechslungsreiche und knifflige Aufgaben gelöst werden – und zwar immer im Team. Geschick und Fingerfertigkeit sowie Ideenreichtum sind gefragt, wenn es heißt: „Alles im Eimer“, „Ordnung muss sein“ oder „Schraube locker“.

Um die „EisSpielZeiten“ oder die „Teamchallenge Olymp“ abzurunden, sorgt auch in diesem Jahr das SPORTPARK HOTEL HALLE mit einem vielfältigen Angebot an kulinarischen Gaumenfreuden wieder für das leibliche Wohl – ob gemütlicher Glühweinempfang auf der winterlichen Terrasse zum „Anheizen“, ein Grünkohlgericht, „Snacks“ oder eine vielfältige Buffetauswahl ab 25 Personen. Das Vier-Sterne-Haus „hat das perfekte Angebot für eine Weihnachtsfeier, das Abendprogramm einer Tagung oder einfach einer gemütlichen Aktivität im Freundeskreis“, so Salvador Marin-Martinez (Betriebsleiter SPORTPARK HOTEL HALLE).

Auf einen Blick EisSpielZeiten & Teamchallenge Olymp

Spielzeiten*: 21. November 2019 bis 09. Februar 2020

(jeweils Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag)

Startzeiten: 16.30 Uhr und 19.00 Uhr

(weitere Termine und Startzeiten auf Anfrage)

EisSpielZeiten

Spieldauer: 2 Stunden

Bahnen: 8 Bahnen mit mind. 6 bis max. 12 Teilnehmern

Kosten: 19,90 Euro pro Person (Freitag, Samstag im Dezember)

16,90 Euro pro Person (Mittwoch, Donnerstag ab 15. Januar)

18,90 Euro pro Person (an allen anderen Tagen)

Kontakt: Liknaris GmbH

Telefon: (05231) 56 94 52

Email: info@liknaris.de

Web: EisSpielZeiten.de

Teamchallenge Olymp

Spieldauer: 3 bis 4 Stunden

Kosten: 34,90 Euro pro Person (Mindesteilnehmerzahl: 20 Personen)

Kontakt: Interakteam GmbH

Telefon: (05231) 56 94 52

Email: info@interakteam.de

Web: interakteam.de/olymp

Spielstätte

GERRY WEBER EVENT CENTER

Roger-Federer-Allee 4, 33790 HalleWestfalen

Catering

Sportpark Hotel Halle GmbH & Co. KG

Roger-Federer-Allee 6, 33790 HalleWestfalen

Telefon: (05201) 89 90

Email: infohotel@sportparkhotel-halle.de

*Vom 22. Dezember 2019 bis zum 06. Januar 2020 werden die EisSpielZeiten und die Teamchallenge Olymp nicht angeboten.