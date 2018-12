Ein Wunschbaum für ALINE!

Weihnachtspäckchen von PricewaterhouseCoopers für Projektteil-nehmer/innen

Bielefeld. Eine schöne Tradition wurde auch in diesem Jahr fortgeführt: Die Firma PwC (PricewaterhouseCoopers) in Bielefeld unterstützt in diesem Jahr zum sechsten Mal das Projekt ALINE der Bielefelder Bürgerstiftung mit Weihnachtsgeschenken. Zielgruppe des ALINE-Fördernetzwerkes sind alleinerziehende Mütter, die in Bielefeld in einer betreuten Wohneinrichtung leben und von staatlichen Unterstützungsleistungen abhängig sind. Das Fördernetzwerk unterstützt und bestärkt darin, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen und arbeitet stärken- und lösungsorientiert. Die Unterstützung der jungen Alleinerziehenden ist individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Frauen zugeschnitten.

Zu Weihnachten möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von PwC den Beteiligten wieder mit einer Wunschbaum-Aktion eine kleine Freude machen. Hierzu wurden Mütter und Kinder der ALINE-Gruppe und aus Mutter-Kind-Einrichtungen des Fördernetzwerkes gebeten, Wunschzettel zu schreiben. Insgesamt 97 liebevoll gebastelte, bemalte oder beklebte Wunschkarten wurden an den Weihnachtsbaum am Empfang bei PwC gehängt. Aus diesem „Baumschmuck“ wählten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann eine Wunschkarte aus, um den entsprechenden Wunsch zum Weihnachtsfest zu erfüllen.

Kristin Rogge, Operations Managerin bei PwC, berichtet: „Die Geschenke haben einen Wert von je ca. 20 bis 25 Euro und werden mit viel Überlegung ausgesucht. Unsere Erfahrung zeigt immer wieder, dass die genannten Wünsche eher bescheiden und vor allem elementarer und praktischer Natur sind. Luxuswünsche gibt es so gut wie nie“.

Susanne Eickelmann, Geschäftsstellen-Leitung der Bielefelder Bürgerstiftung: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von PwC, die auch in diesem Jahr wieder mit viel Liebe und Herzblut die Geschenke auswählen und einpacken. Die schönen bunten Geschenke werden den Frauen und Kindern von ALINE und aus den anderen Einrichtungen sicher viel Freude bereiten! Wir freuen uns, dass es PwC schon fast eine kleine Tradition ist, diese Wunschbaumaktion für diesen sehr guten Zweck durchzuführen“!

Die Übergabe der Geschenke an die Vertreterinnen der Bielefelder Bürgerstiftung und der verschiedenen Einrichtungen fand am Freitag, dem 14. Dezember 2018, um 11.00 Uhr, bei der Firma PricewaterhouseCoopers in der Kreuzstraße 35, 33602 Bielefeld, statt.