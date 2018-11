EDEKA Minden-Hannover Stiftung spendet 20.000 Euro an die Lebenshilfe Minden

Minden. Die gemeinnützige EDEKA Minden-Hannover Stiftung unterstützt seit vielen Jahren das Engagement der Lebenshilfe Minden. Jetzt übergaben die Kuratoriumsmitglieder Karl Stefan Preuß und Ulf- U. Plath eine Spende von 20.000 Euro an die Einrichtung. Das Geld wird zur Finanzierung des Projektes „Reisen mit Behinderten“ eingesetzt.

Seit 2006 unterstützt die EDEKA Minden-Hannover Stiftung die von der Lebenshilfe organisierten Reisen für behinderte Menschen und ermöglicht so den Teilnehmern einen Urlaub mit unvergesslichen Momenten. Für die Kuratoriumsmitglieder ist es immer eine Freude, die Spenden vor Ort zu überreichen und die Menschen mit Behinderung persönlich kennenzulernen. Ulf-U. Plath (Vorstand der EDEKA Minden- Hannover) und Karl Stefan Preuß (ehrenamtlicher Vorstand der EDEKA Minden- Hannover) besuchten daher auch die Teilnehmer der diesjährigen Erfurt-Reise kurz vor der Abfahrt am Bus. Dort übergaben sie den Scheck im Wert von 20.000 Euro an die Lebenshilfe Minden und sorgten für strahlende Gesichter.

Die Lebenshilfe Minden organisiert über das Jahr verteilt Reisen mit unterschiedlichen Zielen. Die Teilnehmer der Fahrten haben dabei die Chance, Abenteuer zu erleben, Freiheit zu spüren und neue Orte zu entdecken. Gleichzeitig verschaffen diese Reisen den Angehörigen Zeit, sich zu entspannen, zu erholen und neue Kraft zu sammeln. Die Fahrten erfordern ein sehr hohes Maß an Vorbereitung, Betreuung und Pflege, was unweigerlich mit einem hohen Kostenaufwand verbunden ist. Die Spende der EDEKA Minden-Hannover Stiftung trägt dazu bei, dass die Reisen stattfinden können.