Eckhard Rüter aus Minden unter den Top 50 beim Publikumspreis

Minden/Berlin. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden: Eckhard Rüter aus Minden hat es mit 599 Stimmen auf Platz 28 der Abstimmung über den Publikumspreis beim Deutschen Engagementpreis geschafft. Mit hohem Engagement setzt er sich für Menschen mit Behinderungen ein, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern und eine selbstbestimmte Teilnahme in allen Lebensbereichen der Gesellschaft zu ermöglichen. Das hat Rüter auch bei seiner Nominierung für den Deutschen Engagementpreis gezeigt. In Absprache mit dem Projektbüro machte er sich erfolgreich dafür stark, dass auch Personen, die keine E-Mail-Adresse oder keinen Zugang zum Internet haben, über eine Unterschriftenliste oder eine Karte in einfacher Sprache an der Online-Abstimmung teilnehmen können. Bei einem Treffen mit anschließendem gemeinsamen Austausch in Berlin überreichte er gesammelte Karten aus dem Kreis Minden-Lübbecke. „Das Beispiel Online-Abstimmung zeigt, Digitalisierung und Internet können auch eine Barriere darstellen“ erklärte Rüter. „In Zukunft müssen wir hierfür Lösungen finden“.

Neben Rüter sind in diesem Jahr 12 Nominierte aus Nordrhein-Westfalen in die Top 50 der Abstimmung gekommen, u.a. das Düsseldorfer Projekt „ramadan-nrw“ (Platz 4), die Junior Uni – Wuppertaler Kinder- und Jugend-Universität für das Bergische Land (Platz 9), der Umsonst und Draußen Kultur e. V. Vlotho (Platz 11), sowie der Mein Ickern e. V. aus Castrop-Rauxel (Platz 30) und der Verein Lächelwerk aus Schmallenberg (Platz 36). Damit erhalten sie die Einladung nach Berlin zu einem Weiterbildungsseminar zu Themen der Öffentlichkeitsarbeit und zu gutem Projektmanagement. Insgesamt waren aus Nordrhein-Westfalen 128 engagierte Initiativen und Personen nominiert. Bei der Online-Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises haben über 105.000 Menschen teilgenommen und für ihre Favoriten abgestimmt. Jede der abgegebenen Stimmen ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Engagierten. Insgesamt wurden 617 herausragend engagierte Personen und Initiativen von 210 Preisausrichtern nominiert – sie hatten die Chance, die bundesweit renommierte und mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung zu erhalten. Neben dem Votum der Bürgerinnen und Bürger über den Publikumspreis hatn eine hochkarätige Fachjury Anfang September über die Preisträgerinnen und Preisträger in fünf Kategorien entschieden, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind.

Sonderpreis für beispielhaftes zivilgesellschaftliches Engagement Außerdem hat sich die Jury des Deutschen Engagementpreises in diesem Jahr entschlossen, mit einem zusätzlichen Sonderpreis ein Zeichen zu setzen: Der Preis hebt ein Projekt hervor, das in besonderem Maße beispielhaft für freiwilliges Engagement und eine couragierte Zivilgesellschaft steht. Es zeigt, wie ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger sowie kommunaler Akteure gemeinsam vor Ort wirksam etwas bewegt und mit großer Entschlossenheit für demokratische Werte einsteht. Der Sonderpreis wird einmalig verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert. Wettbewerb 2019 und Bekanntgabe der Preisträger Für den Dachpreis Deutscher Engagementpreis konnten ausschließlich die Preisträgerinnen und Preisträger anderer Wettbewerbe nominiert werden, die freiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen. Bekannt gegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner aller sieben Preise bei einer festlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin.

Hintergrund: Über den Deutschen Engagementpreis Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.