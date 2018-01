Dr. Michael Negri wird zum Professor an der FHM berufen

Bielefeld, 9. Januar 2018. Dr. Michael Negri wird zum Professor für Digital Management an der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld berufen.

Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann sowie dem Studium im Fach International Management (B.A.) begann Negri seine berufliche Laufbahn in diversen Funktionen bei der Bertelsmann AG.

Parallel zu seinem Masterstudium Sportwissenschaft – Organisationsentwicklung & Management (M.A.) an der Universität Bielefeld arbeitete Negri als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FOM Hochschule. Anschließend promovierte er in gleicher Funktion berufsbegleitend an der Universität Potsdam. Es folgte eine mehrjährige freiberufliche Beratertätigkeit. Zuletzt arbeitete Negri als Projektleiter im Club Bertelsmann sowie als Leiter Data Services bei der ITEK GmbH mit Sitz in Paderborn.

Im Jahr 2016 begann Negri seine Tätigkeit als freiberuflicher Dozent an der FHM und ist seit April 2017 als Hochschullehrer am Standort Bielefeld angestellt.