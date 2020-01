Digitales im Alltag – Neue Workshops im Selbstlernzentrum Lemgo

Kreis Lippe. Mit neuen und bewährten Angeboten startet das Selbstlernzentrum (SLZ) Lemgo ins neue Jahr. Um die Nutzung digitaler Medien wie Laptop, Smartphone ober Tablet für Einsteiger geht es am Donnerstag, 13. Februar. Informationen zum digitalen Fotografieren warten auf Interessierte am Donnerstag, 20. Februar und am Donnerstag, 23.April. Tipps und Tricks beim Online-Kauf und -Verkauf sind das Thema am Donnerstag, 26. März. „Ordnung schaffen durch überschaubares Sortieren der Daten auf dem PC“ ist der Titel eines Workshops am Donnerstag, 14. Mai. Abschließend geht es am Donnerstag, 28. Mai, und Donnerstag, 25. Juni, um Recherche und Buchungen im Internet. Alle Workshops finden von 16 bis 17.30 Uhr im SLZ Lemgo, Johannes-Schuchen-Straße 4 auf dem Bildungscampus am Lüttfeld statt und bieten Jedermann die Möglichkeit, erste Einblicke in die Nutzung von Digitalem für den Alltag zu gewinnen. Üben und Ausprobieren, auch an eigenen Geräten, stehen jeweils im Vordergrund. Die Teilnehmerzahl pro Workshop ist auf fünf begrenzt, die Kosten belaufen sich auf 5 Euro.

Anmeldungen nimmt das SLZ unter (0 52 61) 28 79 61 7 oder VeranstaltungSLZLemgo@kreis-lippe.de entgegen. Allgemeine Informationen gibt es im Internet unter www.lippe-selbstlernzentren.de.