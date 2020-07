Die „Welle“ öffnet am 27. Juli

Gütersloh. Darauf haben Badegäste und Saunaliebhaber lange gewartet: Am Montag, 27. Juli, öffnen die Stadtwerke Gütersloh den Sportbereich in ihrem Freizeitbad „Welle“ sowie die JärveSauna mit Gastronomie-Bereich am Stadtring Sundern 10. Corona-bedingt gilt ein eingeschränkter Badebetrieb. Die Besucher müssen sich an strenge Hygiene- und Infektionsschutzregeln halten.

„Aufgrund der strengen Auflagen der aktuellen Corona-Schutzverordnung bleibt unser Freizeitbereich in der Welle vorerst geschlossen“, betont Marko Rempe, Bäderleiter der Stadtwerke Gütersloh. „Ab 27. Juli öffnen wir den Sportbereich der Welle mit dem 25-Meter-Becken sowie dem Kursbecken täglich von 14 bis 21 Uhr für maximal 60 Personen gleichzeitig. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt hier 90 Minuten.“ Das Außenbecken hingegen ist ausschließlich an Schönwettertagen geöffnet. Die Öffnung wird jeweils freitags für die darauffolgende Woche auf der Homepage der Stadtwerke Gütersloh unter www.welle-guetersloh.de angekündigt. Dann steht auch die Welle-Gastronomie für Badegäste von 15 bis 20 Uhr zur Verfügung.

Die JärveSauna startet ihren Betrieb am 27. Juli bis auf Weiteres täglich von 14 bis 21 Uhr mit maximal 80 Gästen ohne Dampfbad, Tecaldarium und ohne Aufgüsse. Donnerstags findet wie gewohnt die Damensauna statt. Der Gastronomie-Bereich der JärveSauna wird täglich von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Da eine maximale Anzahl an Gästen in den einzelnen Bereichen nicht überschritten werden darf, sind Übertritte von der Sauna in den Sportbereich leider nicht möglich.

Damit der Besuch trotz Besuchereinschränkungen planbar wird, bieten die Stadtwerke ihren Gästen praktische E-Tickets an: Ein Saunaticket ist zum Tagestarif erhältlich, für das Sportticket gilt der 90-Minuten-Tarif. Restkontingente können auch direkt an der Kasse erworben werden. Wer sich für den spontanen Ticketkauf an der Kasse entscheidet, der sollte das Kontaktdaten-Registrierungsformular von der Homepage herunterladen und ausgefüllt mitbringen. Für Besucher, die ein E-Ticket buchen, entfällt die Formularpflicht.

Sollten die Anforderungen an das Hygienekonzept der Corona-Schutzverordnung massiv gesenkt werden, ist ab dem 1. September auch ein Badebetrieb sowohl im Nordbad-Hallenbad als auch im Freizeitbereich der Welle wieder denkbar.

Aktuelle Infos gibt es unter: www.welle-guetersloh.de