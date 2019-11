Die deutsch-russischen Beziehungen in russlanddeutscher Perspektive

Detmold. Nationalgefühl von Minderheiten in Russland Rücksicht zu nehmen. Und auch die Identität von Deutschen, die aus dem post-sowjetischen Raum nach Deutschland gekommen sind, sei bei weitem nicht einheitlich. Viele seien als Deutsche in der Gesellschaft angekommen und sähen sich nicht als sogenannte Russland-Deutsche. Er bezeichne diese Gruppe als „Russisch- Sprachige“. Welche Rolle Identität für die Wahrnehmung der Politik in Deutschland und auch für eigenes Engagement spielt, beleuchtete Julia Smilga zunächst mit Dr. Dennis Maelzer, Mitglied des NRW-Landtags mit Wahlkreis in Detmold. Er beschrieb seine Erfahrungen bei Hausbesuchen während des Wahlkampfes. In Stadtteilen wie Herberhausen mit einem hohen Anteil an Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion sei es oft schwierig ins Gespräch zu kommen und Interesse für einen politischen Austausch zu finden. Andererseits zeigten sich dort immer wieder politische Unzufriedenheit, aber leider auch rechtspopulistische Strömungen.

Dr. Maelzer betrachtet es deshalb als eine wichtige Aufgabe, weiter den Zugang zu den Menschen zu suchen, im Gespräch zu bleiben und über politische Positionen aufzuklären. Im Vorlauf der Bundestagswahl 2017 betitelten viele Medien die AFD als Partei der Russlanddeutschen. Dr. Sabrina Mayer von der Universität Duisbur-Essen forscht für das Interdisziplinäre Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung zum Wahlverhalten von Migrantengruppen und war an einer Studie, die sich explizit mit dem Wahlverhalten von Migranten beschäftigt, beteiligt. Sie betonte, dass die Gruppe der Russlanddeutschen die AFD zwar etwas häufiger wählten als die durchschnittliche Bevölkerung, aber nicht stark überproportional. In ihrer Untersuchung lag der Stimmanteil der AFD unter Russlanddeutschen bei der Bundestagswahl 2017 bei 15%, im Gegensatz zum Wahlergebnis von 12,6%. Ein weiteres Ergebnis der Studie war, dass Vladimir Putin in der Gruppe der Russlanddeutschen beliebter als Angela Merkel ist. Insgesamt sei festzuhalten, dass die Wahlbeteiligung in dieser Gruppe sehr niedrig ist (bei 20%). Dies sei zurückzuführen auf einen Mangel an politischem Wissen und an politischem Interesse. Dr. Mayer betonte an dieser Stelle wie wichtig politische Bildung für eine rege Wahlbeteiligung sei. Aber auch die politischen Parteien seien aufgefordert, russlanddeutsche Wähler gezielt anzusprechen. Dabei sei aber stets zu beachten, dass es sich nicht um eine homogene Gruppe handele.