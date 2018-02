Deutsche Meisterschaft in Snow-Volleyball

Winterberg. In Winterberg findet am 17. und 18. Februar 2018 die erste deutsche Meisterschaft im Snow-Volleyball statt. Insgesamt acht Frauen- und Männer-Teams werden bei der Premiere im Sauerland um eine Qualifikation für die ebenfalls erstmals stattfindende Europameisterschaft in Wagrain Ende März kämpfen.

Austragungsort der Snow-DM ist der Sahnehang am Fuße des Kahlen Astens in Winterberg. Die Teilnehmer der Meisterschafts-Premiere werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben und setzen sich jeweils zur Hälfte aus den deutschen Teams der europäischen Snow-Volleyball Rangliste sowie der deutschen Beach-Volleyball Rangliste zusammen.

Internet: www.newsroom-winterberg.de