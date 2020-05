Der Sommer in der Gartenschau wird exotisch und farbenfroh

Bad Lippspringe. Die Besucher der Gartenschau Bad Lippspringe dürfen sich auf einen exotischen und farbenfrohen Sommer freuen: Rund 30.000 Sommerblumen haben die städtischen Gärtner in den vergangenen Tagen in die Beete der attraktiven Parkanlage gepflanzt. Innerhalb der nächsten Wochen verwandeln diese Blumen den Bereich rund um die NIEWELS-Fontäne in ein imposantes Farbenspiel aus Gelb-, Orange-, Rot- und Weißtönen.