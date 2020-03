Das Adiamo macht weiter- aber nur der DJ vor leerer Tanzfläche

Bad Oeynhausen. Der zur Zeit geschlossene ADIAMO Dance Club in Bad Oeynhausen bietet wegen der aktuellen Lage seinem Publikum einen tollen Service an. Sie können sich das ADIAMO live nach Hause holen! Jeden Freitag und Samstag von 20.00 -3.00 Uhr morgens legt DJ Hoxtones auf und erfüllt Ihre Musikwünsche und Grüße live! Am Freitag über Radio Osnabrück und am Samstag über das Teuto Radio.

Schicken Sie einfach eine E-Mail an info@adiamo.com oder eine Whats- App – Nachricht an 0172 – 26 49068. Livestream facebook.com/AdiamoDanceClub