Caravantag beim ADAC in Bielefeld

Bielefeld. Am Samstag, 13.04. führt der ADAC OWL gemeinsam mit seinen Partnern in der Zeit von 13 – 18 Uhr den ersten Caravanaktionstag in Bielefeld durch.

Auf dem ADAC Gelände an der Eckendorfer Straße 36 können Camper und Wohnmobilisten kostenlos ihre Urlaubsgefährte auf der mobilen ADAC Waage wiegen lassen und erhalten anschließend einen Ausdruck über die gemessenen Achslasten. Die Prüfer des TÜV NORD informieren zu den in Caravanerkreisen viel diskutierten Themen „Auflastung“ und Fahrzeuganmeldungen. Die Mietprofis von MietCamper.de beraten zur Wohnmobilvermietung als Alternative zum eigenen Fahrzeug und die BIEKRA ist mit einem Rettungswagen und Informationen zu Erste-Hilfe-Schulungen vor Ort. Die ADAC Experten halten zahlreiches Infomaterial zu Verkehrsvorschriften im Ausland, Caravan- und Wohnmobil-Entsorgungsstationen bereit. Auch zum Thema „Sicherung des Abreißseils“ wird informiert. Neben der Wahrnehmung der zahlreichen Angebote können sich Camper auch einfach mit Gleichgesinnten austauschen und sich damit schon einmal mental auf die bevorstehenden schönsten Wochen des Jahres vorbereiten. Die Teilnahme ist kostenfrei und unabhängig von einer ADAC Mitgliedschaft. Eine kurze Anmeldung unter 05 21 10 81 170 oder per Mail touristik@owl.adac.de wird aber empfohlen.