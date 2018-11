Buntes Treiben zum „Zingster WinterZauber“

Zingst.Der gemütliche Ausklang des Jahres – zwischen Weihnachten und Neujahr ganz entspannt an nach einem Spaziergang an der Ostsee zum kleinen, besonders beleuchteten Kuppelzeltmarkt: dem „Zingster WinterZauber“. In besonderer Atmosphäre kann man Leckereien von regionalen Anbietern, wie zum Beispiel gefülltes Handbrot, Gegrilltes, heiße Getränke und ein buntes Programm genießen. So lässt man den Trubel der Vorweihnachtszeit hinter sich und startet entspannt in das neue Jahr. Höhepunkt ist die „Silvester-Open-Air-Party“ mit Feuerwerk.

Für unsere Gäste und Besucher gibt es ein kostenfreies Kinder- und Familienprogramm mit Kinderschminken, einem Fotozelt für Erinnerungsfotos und mit Live-Musikacts:

27.12.2018 14:30 Uhr, HokusPokus Trallala, 17:00 Uhr, Albers Ahoi!

28.12.2018 14:30 Uhr, Florian Müller, 17:00 Uhr, BOS TAURUS

29.12.2018 14:30 Uhr, Käpt’n Alfred, 17:00 Uhr, Ragadingdong

30.12.2018 15:30 Uhr, Räuber Rotbart, 17:30 Uhr, Stormbirds

01.01.2019 14:30 Uhr, Arne Feuerschlund, 16:00 Uhr, Raphael Loopro

…und für die Abendstunden Musik, Kabarett und Magie:

DONNERSTAG, 27.12.2018

20:00 Uhr

Kurhaus

Konzert mit Bob Beeman: gesungenes Seemannsgarn, Country Blues, City Soul & Jazz

Bob Beeman wurde 1980 in Berlin geboren und steht seit seinem 14. Lebensjahr auf der Bühne. In Zingst ist er bereits mit seiner Band, den Stormbirds, aufgetreten und konnte das Publikum an der Freilichtbühne mit seiner lockerlustigen Art mitreißen. Im Dezember wird er nun alleine mit Gitarre, Trompete und Bluesharp (Mundharmonika) auf der Bühne im Kurhaus zu sehen sein. Im Spannungsfeld zwischen Blues, Folk und Soul erzählt Bob Beeman am 27. Dezember Geschichten über das Segeln, das Meer und die Lust am Leben.

Eintritt: 15,00 € | Mit Kurkarte 13,00 € | Kinder 5,00

FREITAG, 28.12.2018

20:00 Uhr

Kurhaus

Kabarett – Stand-Up-Comedy mit Stefan Danziger:

Was machen Sie eigentlich tagsüber

Eigentlich wollten Stefan Danziger und seine Familie aus der DDR in die BRD fliehen. Doch leider sind sie falsch abgebogen und in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende schaffte er es endlich in den Westen und landete in Berlin Wedding. Auf den Straßen Berlins entdeckte er seine Gabe, Menschen stundenlang mit Geschichte voll zu brabbeln und sie damit zum Lachen zu bringen und trat schließlich auf den Comedy-Bühnen Berlins, Amsterdams, Londons und Edinburghs auf. In seinem Programm beleuchtet er charmant Geschichte und die Geschichten dahinter und beschäftigt sich mit kulturellen Widersprüchen und anderen Absurditäten.

Eintritt: 15,00 € | mit Kurkarte 13,00 € | Kinder 5,00 €

SONNTAG, 30.12.2018

20:00 Uhr

Kurhaus

Show Winterzauber – Magie zum Jahresende

Magier Jalin Alfar hat es sich auf die Fahnen geschrieben, das Unmögliche möglich zu machen. Passend zur Jahreszeit kreiert er in seiner Show Winterzauber Zauberei rund um die Themen Winter, Schnee, Gold, Sterne, Feuer, Glitter, Wünsche und Träume. Jalin Alfar ist ein Magier der modernen Generation, der seine Wunder äußerst stilvoll, visuell und packend, aber immer auch mit einem zwinkernden Auge zelebriert. Wer sich verblüffende Zauberei bislang nur mit flinken Fingern, geschickter Ablenkung oder gezinkten Karten erklärt hat, der erlebt hier moderne Zauberkunst als ein irres Spiel mit der Wirklichkeit und den Gesetzen der Physik, die so in keinem Schulbuch stehen.

Eintritt: 15,00 € | Mit Kurkarte 13,00 € | Kinder 5,00 €

MONTAG, 31.12.2018

18:30 Uhr Kinder-Silvesterparty | Freilichtbühne

21:00 Uhr Silvester-Open-Air-Party | Silvesterbühne und Seebrücke

DIENSTAG, 01.01.2019

10:00 Uhr

Seebrücke Zingst

Aktion: Sauberes Zingst

Am Neujahrstag wollen wir den Ort mit tatkräftiger Unterstützung unserer Gäste von den Überresten der gemeinsamen Silvesterparty befreien. Wer einen vollen Müllsack abgibt, erhält ein Belohnungsgetränk am Zuckerhut.

Teilnahme: frei.

DIENSTAG, 01.01.2019

11:00 Uhr

Kurhaus

Pfannkuchenwanderung

Herzlich Willkommen zum ersten Spaziergang im Neuen Jahr! Gemeinsam mit Sylva Juhnke erkunden die Teilnehmer das Ostseeheilbad Zingst und können sich anschließend die Pfannkuchen am Kurhaus schmecken lassen.

Preis: 5,00 €

weitere Veranstaltungen und Buchung unter:

Web: www.zingst.de