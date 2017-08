Bürener Klostertour mit Radmarathon am 27. August

Büren. „Die Vorbereitungen für die mittlerweile 29. Bürener Rad-Touren-Fahrt, im Fachjargon besser bekannt als „RTF“ laufen auf Hochtouren: „Der Countdown läuft, um den Teilnehmern wieder einen reibungslosen Ablauf zu garantieren“, blicken die Organisatoren Torsten Hieke und Donald Welling von den Radfüchsen Büren voll motiviert auf Sonntag, 27. August. Dann nämlich werden wieder hunderte Radfahrer in Büren erwartet.

„Die 48 km und 72 km Strecke eignen sich optimal als Familienstrecke und bietet dennoch Sehenswürdigkeiten für Jedermann“, betont Torsten Hieke.

Bis nach Frohnhausen und Herbram Wald ins Eggegebirge führt die 152 km lange Strecke die Radler. So können Interessierte unter anderem das Jesuitenkolleg in Büren, Gut Holthausen, Schloss Gehrden, Kloster Dalheim oder Gut Böddeken direkt am Wegesrand bewundern. Die Königsdisziplin wird der Radmarathon mit 202 km und 2800 Höhenmetern sein. Neben Marsberg und Herbram Wald fahren die Marathon-Radler sogar bis nach Willingen-Schwalfeld. Die Teilnehmer am Marathon können bereits um 7 Uhr starten, auf den anderen Strecken geht es ab 8 Uhr los.

Auch Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow ist von dem Bürener Event angetan: „Das ist eine wirklich gute Veranstaltungsidee, ein herzliches Dankeschön an die ehrenamtlichen Organisatoren der Bürener Radfüchse“, so das Stadtoberhaupt. Die gute Resonanz werde auch durch die zahlreichen Übernachtungsgäste deutlich, es gebe bereits einige Anmeldungen aus dem Ruhrgebiet oder auch Norddeutschland. Die weiteste Anreise habe eine Gruppe aus Schleswig-Holstein, schildert Donald Welling.

„Erfahrungsgemäß wird es für einen Radmarathon mit Anreise am selben Tag zeitlich meist recht eng, viele der Marathonfahrer reisen daher schon eher an und verbringen ein ganzes Wochenende in Büren. Wer möchte kann am Freitag, 25. August, den Open-Air-Sommer mit Livemusik im Rathaus-Innenhof besuchen. Bei freiem Eintritt und kühlen Getränken sorg die Band „Tone Fish“ mit Irish Folk & Modern Folk für gute Stimmung“, schildert Donald Welling. Für einen guten Start in den Tag sorgt Berthold Ackfeld am Sonntag mit einem Frühstücksbuffet. Weitere Informationen stehen unter HYPERLINK „http://www.radfuchs.de“ www.radfuchs.de oder HYPERLINK „http://www.facebook.com/RadfuchsBueren“ www.facebook.com/RadfuchsBueren zur Verfügung.