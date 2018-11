Rheda-Wiedenbrück. An der Breite Straße mit den Hausnummern 1 bis 11 wird ein neuer Wohnkomplex gebaut. Im Rahmen dieser Arbeiten ist die Breite Straße in Fahrtrichtung Nordring ab sofort ab der Bielefelder Straße halbseitig gesperrt.

In Gegenrichtung, also in Fahrtrichtung Bielefelder Straße, bleibt die Breite Straße frei. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum Frühling 2019.