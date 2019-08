Bielefeld feiert 50 Jahre Universität

„Uni.Stadt.Fest“ mit vielen kostenfreien Angeboten am 15. September 2019

Bielefeld. Die Universität Bielefeld feiert ihr 50. Jubiläum am Sonntag, 15. September 2019, mit der Stadt und der Region: Entlang der Stadtbahnlinie 4 steigt an diesem Tag das „Uni.Stadt.Fest – drei Orte, eine Linie“. Bei diesem Highlight im Jubiläumsjahr der Universität zeigen Forschende, Mitarbeitende und Studierende der Universität auf dem Campus, im Bürgerpark und auf dem Alten Markt, was das universitäre Leben ausmacht. An diesem Tag ist für alle Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und der Region freie Fahrt auf der Linie 4. Auch der Eintritt zum Fest ist kostenlos. Das Fest ist das Geschenk Bielefelds an ihre Universität zum 50. Geburtstag – und wird organisiert in Kooperation von Bielefeld Marketing und Universität Bielefeld.

Die Universität zeigt sich beim Uni.Stadt.Fest in all ihren Facetten: Forschung und Lehre, studentisches Leben, ehrenamtliche Initiativen, kulturelle, politische und sportliche Angebote. Die Stände, Mitmachangebote, Vorführungen oder Führungen werden organisiert und betreut von Forschenden, Mitarbeitenden und Studierenden der Universität. Das abwechslungsreiche Angebot lädt alle ein, die Lust haben, die Universität und universitäres Leben zu entdecken.

Beim Uni.Stadt.Fest bringen die StadtBahnen der Linie 4 – dank der Unterstützung von moBiel – die Gäste zwischen 12 und 21 Uhr kostenlos von einem Veranstaltungsort zum nächsten. An drei Standorten wird beim Uni.Stadt.Fest gefeiert:

Campus der Universität Bielefeld

12 bis 17 Uhr StadtBahn-Haltestelle Wellensiek

Programm: Wissenschaft zum Mitmachen für Groß und Klein, Bühnenprogramm (von Kinderrock bis Acapella) und Science-Shows

#Uni.im.Grünen

Bürgerpark

13 bis 18 Uhr

StadtBahn-Haltestelle Rudolf-Oetker-Halle

Programm: Live-Experimente, Sportangebote, Schnupper-Uni, Spielangebote für Kinder und Bühnenprogramm mit Orchester, Tanz und Gesang

#Uni.mittendrin

Alter Markt

14 bis 21 Uhr

StadtBahn-Haltestelle Rathaus

Programm: Public Science-Projekte und Ausstellungen, Live-Sendung von der Radio-Hertz Bühne mit Kulturprogramm (Poetry Slam, Band Contest, Wissenschaftsradio), ab 19.30 Uhr: Auftritt des Einar Stray Orchestra

Hinweis: Für einige Angebote sind Anmeldungen erforderlich!

Weitere Informationen: https://www.uni-bielefeld.de/50jahre/unistadtfest/