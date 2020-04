Öffnung unter Auflagen ab 30. April

Paderborn. Laut der neuen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit Corona gibt es die Möglichkeit, dass Bibliotheken unter strengen Schutzauflagen wieder öffnen können.

Am Donnerstag, 30. April, öffnen nun auch die Bibliotheken in Elsen und Schloß Neuhaus inklusive Arthotek. Maximal 20 dürfen sich gleichzeitig in der Schloßbibliothek aufhalten, in der Bibliothek in Elsen höchstens 10 Personen gleichzeitig. Jeder Besucher muss sich am Eingang registrieren und die Kontaktdaten hinterlegen. Außerdem müssen Mindestabstände von 2 Metern eingehalten werden. Die Bibliothek ist nur für den Ausleihbetrieb geöffnet und der Aufenthalt zeitlich begrenzt. Das Lesen der Zeitungen und Zeitschriften in der Bibliothek und das Nutzen der Arbeitsplätze ist nicht gestattet.

Die Schloßbibliothek und die Artothek öffnen zu den gewohnten Öffnungszeiten. Die Bibliothek Elsen öffnet zu den Ferien-Öffnungszeiten nur am Nachmittag.

Das Rückgabedatum der derzeit entliehenen Medien ist von der Bibliothek für alle Kunden auf den 19.05.2020 verlängert worden, damit Bibliothekskunden genug Zeit haben, die Medien zurückzubringen und es nicht zu einer Schlangenbildung vor der Bibliothek kommt.

Das Bibliotheksteam freut sich, wieder den Ausleihbetrieb aufnehmen zu können.