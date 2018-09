Bewegungsfest im Hulahoop

29.09.: Zum 10. Geburtstag

Gütersloh. Am Samstag, den 29. September, feiert die wertkreis Gütersloh Kindertagesstätte Hulahoop, Rhedaer Straße 119, 33334 Gütersloh, ihr 10-jähriges Bestehen mit einem Bewegungsfest. Die Kindertagesstätte mit dem Schwerpunkt Bewegung und dem zertifizierten Pluspunkt Ernährung bietet an diesem Tag von 11:00 Uhr – 15:00 Uhr jede Menge sportliche Aktionen, einen Informationsstand, Führungen und natürlich leckeres Essen und Trinken an. Dazu warten das Fußballkleinfeld, eine Hüpfburg und ein Niedrigseilgarten des Kletterparks „grenzenlos“ auf viele kleine und große Gäste. Das Team des Hulahoop freut sich auf alle Kinder und ihre Familien, Nachbarn und Neugierige, die an diesem Tag mit Sport, Spaß und Spiel das 10-jährige Bestehen der KiTa Hulahoop feiern möchten. In der 5-zügigen Kindertageseinrichtung werden seit dem Umbau 2016 / 2017 90 Kindergartenplätze angeboten, davon sind 9 heilpädagogische Plätze für Kinder mit Behinderung, 10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Foto: © wertkreis Gütersloh gGmbH