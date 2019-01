Berühmteste kleine Hexe Deutschlands auf großer Musical-Tournee mit „Alles wie verhext!“

HalleWestfalen. Bibi Blocksberg ist ein ganz normales Mädchen: Sie steckt voller Lebensfreude und lustiger Ideen. Und sie besitzt eine ungewöhnliche Fähigkeit: Bibi kann hexen. Was aber noch nicht bedeutet, dass sie darin perfekt ist. So muss Bibi noch viel lernen und besucht außer ihrer Schule in Neustadt zusammen mit anderen Junghexen eine Hexenschule. Am liebsten fliegt sie aber unbeschwert auf ihrem Hexenbesen Kartoffelbrei durch die Luft. Bemerkt sie dabei, dass in Neustadt etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, ist sie nicht mehr zu bremsen. Wenn Bibi jedoch übermütig drauflos hext, geht oft etwas schief und sie gerät in Schwierigkeiten. Ihre Mutter Barbara, ebenfalls eine Hexe, muss ihr dann aus der Patsche helfen und wünscht sich, dass ihre Tochter etwas länger nachdenkt, bevor sie „Hex-hex!“ sagt. Ihr Vater Bernhard kann nicht hexen und ist froh, wenn um ihn herum nicht so viel Gebrauch davon gemacht wird. Doch dafür gibt es keine Garantie.

Garantiert ist aber, dass Bibi Blocksberg ab 2020, pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum der Hörspiel-Serie, mit ihrem neuen Musical „Alles wie verhext!“ auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz reist. In zahlreichen Städten ist demnächst einfach „Alles wie verhext!“, wenn die berühmteste kleine Hexe Deutschlands mit ihrem Besen Kartoffelbrei herbeigeflogen kommt. So auch am 21. März (Samstag) 2020, ab 15.00 Uhr, im GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen. Die mitreißende Inszenierung mit tollen, neuen Liedern und wieder einmal ganz viel „Hex hex!“ wird den Erfolg der bisherigen vier Bibi-Blocksberg-Live-Musicals aus der Feder von Produzent und Autor Marcell Gödde sowie seinem Cocomico-Theater mit 1,2 Millionen Besuchern in über 1350 Aufführungen sicherlich fortsetzen. Alleine in der ostwestfälischen Lindenstadt gastierte die erfolgreiche Musical-Show um die kleine Hexe bereits achtmal und begeisterte insgesamt rund 8.500 der zumeist jungen Zuschauer – letztmals am 10. März 2018 mit „Hexen hexen überall!“ vor 950 Besuchern.

Bibi Blocksberg „Alles wie verhext!“ – Das Musical

Jeder kennt das, es gibt Tage, an denen einfach alles schiefläuft! Das fängt morgens schon beim Aufstehen mit dem falschen Fuß an und zieht sich über den ganzen Tag. Dann ist einfach „Alles wie verhext!“. Einen solchen Tag hat die kleine, freche Hexe Bibi Blocksberg erwischt: Schon morgens gibt es ein riesen Durcheinander mit ihren Eltern Barbara und Bernhard Blocksberg zu Hause. Und auch in der Schule will einfach gar nichts klappen. Bibis Lehrerin Frau Müller-Riebensehl bringt das ganz schön auf die Palme. Abends ist dann auch noch Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Dieses Jahr sollen dort Bibi und Barbara Blocksberg zusammen mit Oma Grete das große Hexenfeuer entfachen. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates, bloß dazu sagen, wenn auch dort alles schief läuft?

Wird es den Hexen der Familie Blocksberg an diesem „verhexten“ Tag gelingen, das Hexenfeuer zur Walpurgisnacht wie vorgesehen zu entzünden? Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma sogar dabei helfen, denn bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht – gerne auch verkleidet. Kleine und große Hexen in Kostümen sind herzlich willkommen! Und wenn mit Hilfe der Kinder und aller Zuschauerinnen und Zuschauer alles gut ausgeht, wird Karla Kolumna, die rasende Reporterin aus Neustadt beruhigt schreiben können: Es WAR alles wie verhext.

Die kecke Hexe Bibi Blocksberg eroberte erstmals 2003 die Showbühne und verwandelte Live-Formate in ein buntes Spektakel. Jeder Zuschauer fiebert dann mit, wenn die kleine Bibi sich wieder um Kopf und Kragen hext. So wird mit witzigen Dialogen, einprägsamen Liedern und amüsanten Figuren erzählt, wie sich die junge Hexe mit ihren Freunden und ihrer Familie in ihr neues Abenteuer stürzt. Die populäre Junghexe ist eine der erfolgreichsten Kinder-Hörspielfiguren in Deutschland, mit unter anderem über 126-Hörspiel-Folgen und zahlreichen Real-Kinofilmen.