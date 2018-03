Bald Bewerbungsschluss für Schöffen

Rheda-Wiedenbrück. Bis spätestens Donnerstag, 15. März, müssen Interessierte, die Schöffen oder Jugendschöffen werden möchten, Ihre Bewerbung bei der Stadt abgegeben haben. Wer dieses spannende Amt, das in hohem Maße Verantwortungsbewusstsein, Unparteilichkeit, Gerechtigkeitssinn und Reife des Urteils verlangt, in Straf- oder Jugendstrafsachen ausüben möchte, sollte sich jetzt bei der Stadtverwaltung, Abteilung Rechtsangelegenheiten, bewerben.

Insbesondere für die Tätigkeit der Jugendschöffen die im Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Gütersloh oder bei der Jugendstrafkammer am Landgericht Bielefeld zum Einsatz kommen, werden noch ehrenamtliche Richterinnen und Richter gesucht.

Bewerberinnen und Bewerber aus Rheda-Wiedenbrück die am Stichtag 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sind, findet das Bewerbungsformular sowie weitere Informationen auf der städtischen Homepage oder unter www.schoeffen.de.

Für weitere Auskünfte steht auch Ina Bussemas im Zimmer E31 des Rathauses, telefonisch unter 05242 963 252 oder per E-Mail an Ina.Bussemas@rh-wd.de gern zur Verfügung.