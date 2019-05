Australia’s Thunder from Down Under in Paderborn am 04. Mai

Outback Adventure Tour 2019

Paderborn. Frauen aufgepasst: Es wird wieder richtig heiß in Deutschland! Australiens Exporthit Thunderfrom Down Under kommt im Mai 2019 zurück auf Deutschlandtournee und wird euch so richtig ins Schwitzen bringen!

Die Tänzer haben seit mehreren Jahren eine feste Show in Las Vegas und zählen dort mittlerweile zu einer der beliebtesten Männerstrip-Gruppen überhaupt. Sie werden 2019 auch wieder in Deutschland ihre stählernen Körper, ihre verführerischen Tanzmoves und ihren unglaublichen Charme unter Beweis stellen. Und das bereits zum dritten Jahr in Folge. Ihr träumt von einem aufregenden Abenteuer in der mysteriösen Wildnis Australiens? Wir haben ein Erlebnis der besonderen Art für euch! Brennende Temperaturen, eine traumhafte Aussicht, gute Musik, heiße Jungs, sexy Choreographien, viel nackte Haut … und auch die ein oder andere Überraschung! Genau das bringen die Jungs von Thunder from Down Under zu euch! Ganz unter dem Motto „Ou tback Adventure“ könnt ihr euch auf ein spannendes Geschehen der Extraklasse freuen!

Die Tänzer werden euch in unterschiedlichen Rollen verführen. Ob als Soldat, Feuerwehrmann oder Tarzan – für jeden ist sicher das Richtige dabei! Wer bereits eine Show der Boys erleben durfte weiß, hier sind Berührungsängste fehl am Platz! Thunder from Down Under bieten nicht einfach nur irgendeine Stripshow, bei der es nur was fürs Auge gibt – Nein! Bei dieser Show gibt es auch was zum Anfassen! Die Australier scheuen nicht davor, sich regelmäßig unters Publikum zu mischen und euch ihre stählernen Körper aus nächster Nähe zu präsentieren. Mit etwas Glück bekommt ihr also auch einen persönlichen Lapdance von einem der Jungs (dabei ist Anfassen natürlich auch erlaubt).