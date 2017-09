Ausgezeichnete Stadtwanderung führt durch Paderborn

Kreis Paderborn. Die erste vom Deutschen Wanderverband zertifizierte Stadtwanderung führt durch Paderborn: Auf rund zwölf Kilometern begleitet die PaderWanderung Deutschlands kürzesten Fluss von seinen zahlreichen Quellen in der Paderborner Innenstadt bis zur Mündung in die Lippe und wieder zurück in die Innenstadt. Zu den Kriterien für einen städtischen Qualitätsweg gehört neben der Einbindung urbaner Natur- und Kulturattraktionen vor allem eine Wegführung abseits der üblichen Routen. Die Strecke in Paderborn bietet zudem Abwechslung für Familien: Acht Spielplätze, zwei Minigolfanlagen und ein Kletterpark liegen am Wegesrand.

Besonders kinderfreundlich präsentiert sich auch der neue Kaleidoskopweg in Bad Driburg, der in der Kategorie Kurzweg bis 20 Kilometer ebenfalls erstmals ausgezeichnet worden ist. Entlang der rund sechs Kilometer langen Strecke finden sich acht Riesen-Kaleidoskope, mit denen Wanderer schöne Bilder kreieren können, darunter ein Drehscheiben-, ein Wippen- und ein Zeitlupenkaleidoskop.

Aus NRW sind insgesamt sechs kurze „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ zertifiziert worden. Neben den beiden genannten gehören dazu die 17 Kilometer lange KlimaErlebnis Route Velmerstot sowie die acht Kilometer lange Velmerstot Route, die beide auf den höchsten Berg des Eggegebirges führen, die ebenfalls im Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge verlaufende Leistruper Wald Route und der im Sauerland zu findende Grönebacher Dorfpfad, der auf elf Kilometern rund um den ältesten Kirchturm der Stadt Winterberg führt. Er liegt direkt am Rothaarsteig, das gilt auch für zwei weitere frisch zertifizierte Kurzstrecken im nordrhein-westfälisch-hessischen Grenzgebiet.

Deutschlandweit hat der Deutsche Wanderverband auf der Wander- und Trekkingmesse TourNatur in Düsseldorf insgesamt 23 Wege zum ersten Mal ausgezeichnet sowie 19 Wege sowie eine Region zum wiederholten Mal. Nach eigenen Angaben sind das so viele Zertifizierungen wie noch nie zuvor.