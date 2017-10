Ausflugstipps für den Winter in NRW

NRW. Gänse-Safari und Freestyle-Weltcups, Ausstellungen mit Miró, Manet und einem italienischem Meister sowie eine Schlittschuh-Bahn unterm Hochofen: Die kalte Jahreszeit in Nordrhein-Westfalen hält viele Möglichkeiten für Ausflüge und Unternehmungen bereit. Tourismus NRW hat eine Sammlung mit ganz unterschiedlichen Tipps für den Winter 2017/2018 zusammengestellt.

Unter der Überschrift „Top-Tipps für winterliche Glücksmomente“ finden sich zum Beispiel Infos zu Eislaufbahnen unter freiem Himmel, zu Mitfahrgelegenheiten für den Eiskanal in Winterberg oder zu Gänse-Exkursionen zu einem Naturschauspiel am Niederrhein. Weniger aufregende, aber nicht minder interessante Unternehmungen versprechen die „Top-Ausstellungen für den Winter“: Von den großen Meistern bis zu Themen wie die deutsche Liebe zum Auto und dem Wetter haben nordrhein-westfälische Museen in diesem Winter hochkarätige Kunst und spannende Blicke auf Alltagskultur im Angebot.

Empfehlungen für Aktivurlauber finden sich in der Kategorie „Wintersport“. Neben Tipps zu den schönsten Skigebiete und den schönsten Winterwander-Routen gibt es dort auch Hinweise auf große Wintersport-Events wie dem Rodel-Weltcup in Winterberg oder dem Biathlon auf Schalke. Und unter dem Motto „Gesund durch den Winter“ finden sich Ideen für wohltuende Wellness-Auszeiten.

Internet: www.touristiker-nrw.de