Aufwendige Live-Inszenierung mit vielen Starsolisten

HalleWestfalen. Als kleine Träume fliegen lernten, einfach alles möglich erschien und in den kleinsten Augenblicken der größte Zauber steckte, war sie immer mit dabei: Eine der wundervollen Melodien aus unseren Lieblingsfilmen von Disney – diese einzigartigen Soundtracks echter musikalischer Meisterwerke, in denen Träume wahr werden können, wenn man nur fest genug daran glaubt und seinem Herzen folgt. Fantastische Geschichten, die uns ein Leben lang begleiten. Denn sobald „unser Disney-Lied“ erklingt, werden die schönsten Erinnerungen geweckt. Da dieser Zauber live und in einer aufwendigen Inszenierung wirklich besonders ist, geht mit „Disney In Concert“ eine der schönsten und erfolgreichsten Konzertreihen auch 2020 mit einer neuen Inszenierung auf große Tournee.

Die neue Show „Dreams Come True“ aus der erfolgreichen „Disney In Concert“-Reihe ist in Deutschland und Österreich zu sehen und vor allem zu hören. Eine Station der zwölf Konzerte umfassenden Tournee ist für das Ensemble auch erstmals HalleWestfalen: Am 14. März (Samstag) 2020, ab 18.00 Uhr, ist das Unterhaltungsformat im GERRY WEBER STADION als Tour-Auftakt terminiert, der das ostwestfälische Publikum in die musikalischen Disney-Welten eintauchen lässt. Neben dem „Hollywood-Sound-Orchestra“ werden im kommenden Jahr zahlreiche Starsolisten die schönsten Disney-Songs auf der Haller Showbühne performen. Unter Begleitung des herausragenden Orchesters werden bekannte Künstlerinnen und Künstler auf eine bunte Reise voller Träume gehen – tief unter dem Meer, inmitten des Dschungels oder auf den weiten Ozean.

Das Konzept, die berühmtesten Filmszenen mit der Live-Performance der besten Disney-Songs aus über achtzig Jahren Filmgeschichte zu verknüpfen, erschafft mitreißende Abende, an denen jeder Gast in eigenen Erinnerungen schwelgen und gleichzeitig mit Familie, Freunden und vielen Gleichgesinnten dieses unbeschreibliche Gänsehaut-Feeling erleben kann. Von der Magie der kleinen Momente bis zur atemberaubenden Wucht der großen Emotionen, begleitet von faszinierenden Special Effects und einer überwältigenden multimedialen Darbietung der Filmszenen, entstehen einige unvergessliche Stunden, in denen die Zuschauer nun auch im GERRY WEBER STADION losfliegen und träumen können.