Auf Entdeckungstour ins Varusschlacht-Museum

Neue Ferienangebote für Familien

Bramsche. Kalkriese .Ferienzeit! Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, eins bleibt: Der Mittwoch und Donnerstag in den Sommerferien (NDS und NRW) in Museum und Park Kalkriese sind vollgepackt mit Angeboten für Kinder. In Zeiten von Corona geht das Varusschlacht-Museum neue Wege und hat neue Formate für die Ferien entwickelt. Bei einer Familienführung erfahren Kinder, wie sich die Römer und Germanen vor 2000 Jahren gekleidet haben. Bei der neuen Familienführung geht es auch, natürlich mit dem nötigen Abstand, in den großen Museumspark. Anschaulich aufbereitet für Jung und Alt geht es zu den Fundplätzen aufsehenerregender Entdeckungen.

Was hat sich vor 2000 Jahren in Kalkriese zugetragen? Was finden ArchäologInnen nach so langer Zeit noch im Boden? Diese und viele weitere Fragen werden bei dem Parkrundgang gemeinsam geklärt. Ganz neu im Programm ist die große Entdecker-Rallye im Park. Familien gehen auf eine interaktive Spurensuche. Ausgerüstet mit der Kalkrieser Entdeckertüte können an den Stationen knifflige Rätsel gelöst werden. An drei Stationen heißt es ausprobieren und mitmachen: die Metallsonde kommt zum Einsatz, Mehl wird gemahlen und beim Mühlespiel wird gezockt. Und wer sich dann noch austoben möchte, klettert im Niedrigseilgarten von Games and Ropes im Museumspark.

Alle Informationen und die Termine sind unter www.kalkriese-varusschlacht.de bereitgestellt. Aufgrund der derzeitigen Lage gibt es für die Angebote eine TeilnehmerInnenobergrenze. Eine Anmeldung wird daher unter Tel. 05468 9204-200 oder per E-Mail an fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.de empfohlen. Tickets für Führungen sind auch im Onlineticketshop unter https://varusschlacht.ticketfritz.de/ erhältlich.