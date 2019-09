Abdelhamid Sabiri kommt von Huddersfield Town

Paderborn. Über TuS Koblenz, Darmstadt 98 und Sportfreunde Siegen kam Sabiri 2016 nach Nürnberg. Sein Debüt in der 2. Bundesliga gab der Offensivspieler, der auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, am 29. Januar 2017 gegen Dynamo Dresden. Eine Woche später steuerte er zwei Tore zum 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim bei. Zur Saison 2017/2018 wechselte Sabiri nach Huddersfield in die englische Premier League. Am 16. Oktober 2018 debütierte er für die U21-Nationalmannschaft, sein erstes Länderspiel-Tor erzielte er einen Monat später beim 3:0-Sieg gegen die Niederlande. „Wir freuen uns sehr, dass wir Abdelhamid von unserem Weg überzeugen konnten. Er verfügt über hohes Tempo und passt mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Variabilität optimal in unser Anforderungsprofil. Die Tatsache, dass er für bis zu drei Jahre mit Gültigkeit für die Bundesliga und die 2. Bundesliga unterschrieben hat, zeigt sein Interesse an einer langfristigen Entwicklung“, heißt Geschäftsführer Sport Martin Przondziono den Deutsch-Marokkaner in Paderborn willkommen.