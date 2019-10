Grandioser Sieg des Hildesheimer Armenak Hovhannisyan

Braunlage. Die rund 5.000 Einwohner zählende Stadt Braunlage im niedersächsischen Landkreis Goslar wird in den kommenden Monaten wieder im Mittelpunkt stehen, denn sie ist zweifelsohne der Wintersportort im Nationalpark Harz. Seine Höhenlage auf dem Wurmberg von bis zu 971 Meter und dem Berghotel Maritim bieten optimale Voraussetzungen. Doch der Wintersport ist zumeist eine Breitensportangelegenheit, aber das was am 12. Oktober in der Hotelhalle geboten wurde, war bester nationaler Spitzensport. Von daher waren sich Promotor Kenan Hukic und Karl-Heinz Wolpers vom veranstaltenden Berliner Boxstall >MH Boxing< nach dem letzten Kampf der >Marco Huck Fight Night< einig: „Einen solches Boxevent hat es in Braunlage noch nie gegeben.“ Dieser Meinung schloss sich auch der renommierte Hamburger Eventveranstalter Michael Ammer an, der von der Durchführung sehr angetan war: „Alles war hochprofessionell.“

Dass das so war, ist auch ein Verdienst des Maritim Hoteldirektors Burkhard Otto Küstner. Ihm galt ebenso der Dank für die gelungene Veranstaltung wie der stellvertretenden Bürgermeisterin Martina Peine, den Volksbank Vorständen Thomas Janßen und Kai Engelhardt, der Braunlager Marketingchefin Cathleen Hensel und Manfred Schumann, dem Präsidenten des Niedersächsischen Boxverbandes. Sie waren sich einig: „Das kann durchaus wiederholt werden.“ Diese Zusage nahm Promotor Kenan Hukic wohlwollend zur Kenntnis, denn auch mit über 600 Zuschauern war das Interesse sehr groß. Mehr gingen auch nicht in die Maritim-Halle hinein, so dass bereits vor dem ersten Gong das Schild >Ausverkauft< an der Tür hing. Fortan wurde es laut, denn das enthusiastische Publikum feuerte die Boxer lautstark an. Sie bekamen kamen auch allerbesten Boxsport zu sehen. Ohne die übrigen Fights hinten anzustellen, der Hauptkampf zwischen dem Hildesheimer Armenak Hovhannisyan und dem Ukrainer Viktor Polyakov um den WBC-Asia Continental Titel im Halbschwergewicht war das Highlight der >Marco Huck Fight Night< an diesem Samstagabend.

Als Ringsprecher Christian Klumpp den Walk In von Hovhannisyan und seinem Kontrahenten ankündigte, war die Spannung greifbar und nach dem Abspielen der beiden Nationalhymnen ging es zur Sache. Das Publikum peitschte Hovhannisyan förmlich nach vorne und dieses von der ersten bis zur letzten und zehnten Runde. Der 33-jährige Hildesheimer marschierte von Beginn an und gewann Runde um Runde. Er war in der ersten Hälfte der Auseinandersetzung nicht zu stoppen und holte sich mit seinem unermüdlichen Jab Punkt um Punkt. Jedoch war der fünf Jahre ältere Polyakov brandgefährlich, denn der Deutsche musste hellwach sein, um nicht in einen möglichen Konter des Ukrainers zu laufen. In der sechsten und siebten Runde ließ es Hovhannisyan etwas ruhiger angehen, doch in den letzten drei Runden nahm er wieder Tempo auf. Am Ende war es ein absoluter Spitzenkampf zweier Klasseboxer, mit einem überzeugenden und ungefährdeten Erfolg des Deutschen.

So war es auch nicht verwunderlich, dass sowohl Ringrichter Jürgen Langos, WBC- Supervisor Oksana Semenisina und Punktrichter Maurizio Rinaudo dem neuen Titelträger unisono großes Lob aussprachen: „Junge, das hast du sehr gut gemacht und heute die Prüfung für höhere Aufgaben bestanden.“ Lobenswert aber auch besonders der von Chefcoach Jihad Ali Khan ausgetüftelte Matchplan, den sein Schützling Armenak Hovhannisyan grandios umgesetzt hatte. Die Erfahrung des erst seit kurzer Zeit zum MH Boxing-Team gehörenden Coach es hatte dem Hildesheimer bisher gefehlt, um an die ganz großen Aufgaben heranzugehen. So wurde das Coaching in der blauen Ringecke des Siegers mit der ausgestrahlten Ruhe und Lösungsfindung von Ali Khan mit viel Lob und Respekt bedacht. Angesichts dieses überzeugendes Erfolges dachte Promoter Kenan Hukic weiter: „Jetzt soll der Weltmeistertitel für Hovhannisyan her. Das ist nun unsere. Herausforderung für einen großen Sieger am heutigen Abend.“

Erwähnenswert sind aber auch die zuvor stattgefundenen Kämpfe. Besonders die ebenso zum Team MH Boxing gehörenden Boxer Artur Reis, Tommy Punch, Rusto Kraft und Sevak Miroyan begeisterten die Fans. Der dreimalige Kickboxweltmeister und zum Boxen gewechselte Artur Reis fegte durch den Ring und begeisterte. Er besiegte seinen sehr starken Gegner Levan Shonia aus Georgien nach Punkten. Reis wurde bei diesem Kampf von MH Boxing Trainer Besar Zogaj gecoacht, da sein Trainer Vitali Boot an diesem Tag noch einen anderen Sportler in Braunschweig coachen musste. Das Team Reis, Zogaj funktionierte perfekt. Artur Reis empfahl sich hiermit für höhere Aufgaben. Dies trifft auch auf die beiden weiteren MH Boxing Boxer Rusto Kraft (Nordstemmen) und Tommy Punch (Wiesbaden) zu. Kraft ließ nie einen Zweifel daran aufkommen, wer Herr im Ring ist. Der Junioren-Weltmeister sowie WBC Youth Intercontinental Titelträger im Cruisergewicht, Tommy Punch, besiegte seinen Gegner nach Punkten. Der dritte Kampf des Abends zwischen MH Boxing-Sportler Sevak Miroyan und Vitali Maksymiv, war ebenfalls ein großer Fight. Dieser im Super Weltergewicht geführte Kampf war temporeich und beide Sportler schenkten sich nichts. Den Kampf konnte der Debütant Miroyan unter tosendem Beifall der Zuschauer knapp für sich entscheiden. Der erste Kampf des Abends endete mit einem KO in der ersten Runde. Sieger war der Berliner Jihad Nasif. Der zweite Kampf des Abends im Schwergewicht zwischen Sergey Kalchugin und Petr Frohlich endete mit einem Sieg nach Punkten für Kalchugin.