9. „Vielfalt stärken“-Sommercamp an der Uni Paderborn

Kinder erforschen das vielfältige Paderborn

Paderborn. Kein Sommer ohne „Vielfalt stärken“-Sommercamp! Das in der Region etablierte und beliebte Projekt des Instituts für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft und des Zentrums für Bildungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) der Universität Paderborn geht vom 20. bis zum 25. August an den Start. Das Projekt wird von der Bürgerstiftung Paderborn und dem Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises Paderborn unterstützt.

Dieses Jahr steht Paderborn mit seiner Vielfältigkeit im Fokus. Das Motto „Paderrallye: Paderborn erforschen, entdecken, erleben“ bestimmt die ereignisreiche Woche, die 70 Camp-Bewohner in kleinen heterogenen Gruppen an der Uni und an Ausflugszielen der Stadt verbringen. In Kooperation mit städtischen Vereinen und Institutionen werden spannende Aktivitäten mit den Schwerpunkten Sport, Wissenschaft und Kunst angeboten. Die Kinder erweitern ihr Allgemeinwissen, werden in ihrer sprachlichen und interkulturellen Kompetenz gefördert und in ihren kreativen Prozessen individuell unterstützt. Am Abschlusstag treffen sich Familien und Gäste bei einem gemeinsamen Frühstück, informieren sich auf dem „Marktplatz“ des Camps und genießen anschließend eine von den Kindern vorbereitete Bühnenshow.