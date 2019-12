7,6 Millionen Euro für neue Tourismusprojekte

Sie werden sichtbarer – und das nützt auch dem Geschäft.“„Durch das Projekt wollen wir neue Wege im Tourismus beschreiten, neue Allianzen eingehen und neue Zielgruppen ansprechen. Wir wollen sichtbar machen, wie spannend und attraktiv unsere Städte sind und zeigen dabei das urbane Leben mit seinen Szenen und Insider-Tipps, von kleinen Festivals über Urban Art, Design und Manufakturen bis zu trendigen Coworking-Spaces und einer hochaktiven Start-up-Szene – eben all das, was einen Ort innovativ und einzigartig macht“, erklärt die Geschäftsführerin des Tourismus NRW, Dr. Heike Döll-König. Das Projekt richtet sich sowohl an Touristen als auch an Einwohner auf Zeit wie Expats und ist englischsprachig ausgerichtet. Das Gesamtvolumen des Projekts beträgt 3,75 Millionen Euro für drei Jahre, das Land NRW stellt davon voraussichtlich knapp 3,4 Millionen Euro zur Verfügung. In der vergangenen Woche hatte die Bezirksregierung Düsseldorf bereits ein Starterprojekt zum touristischen Datenmanagement in Nordrhein-Westfalen mit einem Gesamtvolumen von rund vier Millionen Euro bewilligt, von denen Land und EU rund 3,2 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Beide Projekte sind wesentlicher Baustein in der Umsetzung der neuen Landestourismusstrategie , die Minister Pinkwart im Juni vorgestellt hatte.