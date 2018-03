EXPERT.CIRCLE: „Überleben im Shitstorm“

„Überleben im Shitstorm – Krisenkommunikation auf Facebook“: EXPERT.CIRCLE mit Daniel J. Hanke an der FHM Bielefeld am 22. März 2018 um 17.30 Uhr

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld veranstaltet am Donnerstag, den 22. März 2018 um 17.30 Uhr einen EXPERT.CIRCLE zum Thema „Überleben im Shitstorm – Krisenkommunikation auf Facebook“ mit Daniel J. Hanke, Vorstand der Kommunikationsberatung Klenk & Hoursch.

Twitter, Facebook, Instagram, Blogs – der Einsatz von Social Media ist fast schon zu einer sozialen Verpflichtung geworden. Unternehmen erreichen in kürzester Zeit einen großen Personenkreis und sind gleichzeitig transparent wie nie. Doch wie sieht es in weniger guten Zeiten aus? Was passiert, wenn 280 Zeichen für eine Mitteilung ausreichen müssen?

Studierende des Bachelors Medienkommunikation & Journalismus stellen zusammen mit Daniel J. Hanke, Vorstand der Kommunikationsberatung Klenk & Hoursch, die Krisenkommunikation im Social Web auf den Prüfstand. Beim EXPERT.CIRLCE am 22. März 2018 um 17.30 Uhr in der FHM werden neben theoretischem Input auch spannende Cases vorgestellt, die tiefere Einblicke in die Herausforderungen und Möglichkeiten von praktischer Krisensimulation und erfolgreicher Krisenkommunikation für Unternehmen geben.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Infos & Anmeldung:

Datum: Donnerstag, 22. März 2018, 17.30 Uhr

Ort: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld, Ravensberger Str. 10G, 33602 Bielefeld

Anmeldung an: Katja Altenbernd, altenbernd@fh-mittelstand.de