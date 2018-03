Öffentliche Führungen in den Westfälischen Salzwelten

Bad Sassendorf. Am kommenden Wochenende locken die Salzwelten mit öffentlichen Führungen zu spannenden Entdeckungsreisen zu Salz, Sole und Moor.

Am Samstag, 10.03.2018, werden die Gäste der Klinik am Hellweg und aus dem Haus Rosenau um 14.00 Uhr zu Fuß zur öffentlichen Führung um 14.30 Uhr in den Salzwelten abgeholt – eine Anmeldung an den Rezeptionen der jeweiligen Häuser ist erforderlich! Sollten nur wenige Anmeldungen vorliegen, empfehlen wir die Teilnahme an den sonntäglichen Führungen.

Wer Interesse hat, tiefer in die Geschichte des Salzes von Bad Sassendorf einzutauchen, der hat bei der Führung „Sassendorfer Salzspuren“ die Gelegenheit dazu. Die Ortsführung beginnt am Samstag um 14:30 Uhr an den Westfälischen Salzwelten.

Am Sonntag, 11.03.2018, finden zwei öffentliche Führungen statt: um 11:00 Uhr die Familienführung „Salz, Sole und Moor“ und um 14:00 Uhr die Themenführung „Atmen, Baden, Inhalieren – Geschichte der Sole in Bad Sassendorf“.

Die Westfälischen Salzwelten sind vollständig barrierefrei, mit allen Sinnen erfahrbar und daher besonders für Seniorinnen und Senioren, Kinder und Familien geeignet. Die Führungen finden auf jeden Fall statt, sodass sich auch Kurzentschlossene jederzeit anschließen können. Beim Lösen der Eintrittskarte kann direkt die Teilnahme an der öffentlichen Führung reserviert werden.

