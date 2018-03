Party in der Schützenhalle

Verein „Die Nachbarn e.V.“ lädt Menschen mit Handicap zum Feiern und Tanzen ein

Bad Driburg. Unter dem Motto „Black and White“ veranstaltet der Verein „Die Nachbarn e.V“ in Kooperation mit dem Unternehmen INTEG aus Bad Driburg eine Party für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen/geistigen Behinderung. Eingeladen sind auch Angehörige und Freunde. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. März, in der Schützenhalle in Bad Driburg statt: Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Volker Knapczik, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikum Weser-Egge, Standort St. Josef Hospital, ist Vorsitzender von „Die Nachbarn e.V.“:

„Unser Verein bietet für Menschen mit einer psychischen Erkrankung Anlaufpunkte nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Nach dem tollen Erfolg der Party vor zwei Jahren möchten wir dieses Jahr erneut einen schönen Abend in lockerer Runde verbringen. Es wäre toll, wenn sich alle Interessierten unserem Motto getreu Schwarz und Weiß kleiden“.

Neben der Cocktailbar Dos Hermanos, deren Team alkoholfreie Cocktails ausgibt, wird ein Imbisswagen des Partyservice Evers vor der Halle stehen, die Firma Kriegesmann übernimmt den Getränkeverkauf in der Schützenhalle. DJ Julian Fornefeld sorgt für die Musik und hat passend zum Motto Schwarzlicht im Gepäck.

Organisatorisch hat Sabrina Jesinghausen von INTEG die Fäden in der Hand für die Veranstaltung am 17. März: „Wir sind ein Unternehmen, das sich für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderung stark macht. Es ist eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir die Party unterstützen.“