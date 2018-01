Auktion im Klassischen Auktionshaus Jentsch

Am 03. Februar gelangt einer der größten Privatnachlässe seltener Goldschmiedearbeiten von Diamantschmuck in Gütersloh zur Auktion.

Gütersloh. Das Klassische Auktionshaus Jentsch in Gütersloh, bekannt für spektakuläre Auktionen, wird am 3. Februar den ersten Teil eines umfangreichen industriellen Nachlasses versteigern. In dieser Auktion werden Sammlerherzen aller Art und Interessenten aus allen Teilen herbeieilen. So gelangen nicht nur bisher unbekannte Bilder und Gemälde der westfälischen Expressionisten Ludwig Godewols 1870 – 1926 und Victor Tuxhorn 1892 – 1964 zur Auktion, so auch ein einziges gefertigtes Exlibris von Ludwig Godewols für Victor Tuxhorn. Das Exemplar wurde von einem Westfälischen Zeitungsverlag zu einem Jubiläum verschenkt. Eine Sammlung hochwertiger japanischer Holzschnitte von Ando Hiroshige 1797 – 1858, Katsuhisa, Toyokumi, Karumo, Kuniyoshi und andere gehören auch dazu. Zahlreiche Silberschmiedeobjekte allein mit einem Gewicht von 10 Kilo, u.a. ein Geschenk von Rudolf August Oetker, weitere Gemälde, Porzellane berühmter Manufakturen.

Sammler seltener Diamant-Schmuckobjekte können einmalig geschaffene Objekte namhafter Goldschmiedekünstler ersteigern, so eine Brosche besetzt mit 22,50 Karat und ein Armband mit 45 Karat Brillanten. Weitere Schmuckobjekte, wenn diese in Kilo genannt werden, zirka 4 Kilo Gold.

Ein Fernsehprogramm-Hinweis:

Ab Sonntag dem 28.01. von 14 – 14:45 Uhr sendet das ZDF eine neue Fernsehserie mit Detlef Jentsch und dem Titel „kaputt und… zugenäht‟. Moderatorin Eva Brenner und der ausgewiesener Antiquitäten-Experte Detlef Jentsch nehmen sich in der Sendung den in die Jahre gekommenen Lieblingsstücken der Kandidaten an und schätzen ein, ob es sich lohnt, Zeit, Arbeit und Geld zu investieren. Im positiven Falle geht es in die Werkstatt, wo Restauratoren, Uhrmachermeister oder Antiquitätenhändler die liebgewonnenen Dinge aufmöbeln bzw. kaputte Gegenstände wieder funktionstüchtig machen. Der bekannte Gütersloher Auktionator Detlef Jentsch drehte im letzten Jahr mit dem ZDF diese neue Fernsehserie mit 10 Folgen.