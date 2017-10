Glückliche Gewinner beim Bürener Oktobermarkt

Büren. Beim diesjährigen Oktobermarkt in Büren hat standesgemäß die traditionelle Schinkenverlosung am Montag stattgefunden, die von Mark Feindt unterstützt wurde. Einen Tag später, am Dienstag, erwartete die anwesenden Gäste eine großartige Sachpreisverlosung. Durch das Engagement von Jürgen Gausmann, Dirk Kleeschulte und zahlreichen Sponsoren konnte in diesem Jahr die beliebten Gewinnaktionen initiiert werden. Mit dem Gewinncoupon aus der Zeitung oder aus dem Flyer haben zahlreiche Gäste bereits am Montagabend an der Schinkenverlosung teilgenommen. Die Sachpreisverlosung war zweifelslos ein Highlight am Oktobermarkt-Dienstag. Durch das Sammeln zweier Punkte haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugleich an dieser tollen Sachpreisverlosung teilgenommen. Zahlreiche Gäste an beiden Abenden quittierten dieses herausragende Engagement der Initiatoren mit persönlicher Anwesenheit auf dem Bürener Marktplatz, um einen der tollen Gewinne zu ergattern. Moderator Jürgen Gausmann führte an beiden Abenden gekonnt durch das Verlosungsprozedere.

Bei der Verlosung am Oktobermarkt-Dienstag wurden folgende Preise an die glücklichen Gewinner vergeben: Reise in den Harz (Bürener Reisewelt); 2 x Heli-Rundflüge (CAT-Marketing); Schinken (Provinzial Versicherung Feindt & Noack); 100 € Einkaufsgutscheine (Bürener Einkaufsgutschein e. V.); 1 x GTÜ-Kühlschrank (IFF Meiwes); 10 x Kartfahren von Kartbahn Weis (Wert gesamt 150,-) und Frühstück für mehrere Personen von Goeken backen (in Summe als jeweils drei Erlebnistage); 2 x Cabrio-Wochenende (Auto Henke & Auto Köchling); 2 x Fotosession (Fercon) ; 1 x 100 € Exklusivgutschein Autowäsche (KFZ-Service Feldmann) ; 100 € Verzehrgutschein (Landhotel Kretzer); 100 € Verzehrgutschein (Hotel – Restaurant Ackfeld), Luftbildaufnahmen (PicturePILOTPRO Lesen & Dawider GbR), 1 Waschmaschine (Elektro Henke).

Bildunterzeile: Die stolzen Gewinnerinnen und Gewinner der Sachpreisverlosung am Oktobermarkt-Dienstag. Jürgen Gausmann (hinten links), Dirk Kleeschulte (hinten 2. von links) und Michael Kubat (rechts) haben die Verlosung am Dienstagabend durchgeführt. Es fehlt Mark Feindt.

Foto: ©Stadt Büren