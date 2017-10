Erfolgreicher Sommerausklang der Gartenstadt am 3.10.2017

Gemeinschaft feiern im Feuerschein.

Schloß Neuhaus-Sennelager. Die Jacken waren zwar bereits etwas dicker, aber dem Erfolg des Festes der Nachbarschaftsinitiative „Jung und Alt in der Gartenstadt“ zum Sommerausklang tat das keinen Abbruch. Mehr als 70 Gartenstadtbewohner und Gäste waren am späten Dienstagnachmittag (3.10.2017) auf dem Spielplatz an der Straße Rosenhagen in Sennelager/Schloß Neuhaus gekommen.

Sehr zur Freude des Sprechers der Gartenstadtinitiative, Dr. Manfred Borchert, setzten die Anwesenden das Veranstaltungsmotto „Wir tragen zusammen und teilen“ beispielhaft um. Zur von der Initiative in Kooperation mit der Paderborner Reker-Stiftung gestellten Infrastruktur wie Grills, Feuerschalen, Bänke und Tische steuerten sie Feuerholz, Grillgut, Salate und allerlei weitere Leckereien bei. Im zunehmend heimeligen Licht der Feuerstellen gab es für Jung und Alt auch Stockbrotbacken, geselligen Austausch, Musik und viel Spaß bis in den Abend hinein. An einem Infotisch informierte die Initiative über allerlei Aktivitäten zur Gartenstadt und bot eine Plattform für Anregungen durch die Gäste und für gegenseitige Unterstützung im nachbarschaftlichen Alltag. „Der gelungene Sommerausklang ist ein weiterer Baustein zur neuen Nachbarschaft nicht nur in der Gartenstadt„, zogen Borchert und Stifter Jörg Reker unisono ein rundherum positives Veranstaltungsfazit, „mit dem neuen Konzept ist es uns gut gelungen, vom Konsumentenverhalte wegzukommen und anstelle ein Fest zu feiern, zu dem alle spontan und mit viel Motivation ihren Beitrag leisten“. Der Sommerausklang lasse die (Gartenstadt-)Gemeinschaft ein weiteres Stück zusammen wachsen.

So sahen das auch die Gartenstadtbewohner Christine Schöning und Daniel Greitens, die mit ihren beiden Kindern gekommen waren. „Gute Nachbarschaft bedeutet uns viel“, sagten sie, „enger Kontakt mit Leuten und sich treffen sind ein Weg, damit das gut gelingt.“

Fotozeile: Die Nachbarschaftsinitiative Gartenstadt und Sprecher Dr. Manfred Borchert (rechts) feiert in geselliger Runde den Sommerausklang am Tag der Deutschen Einheit mit unter anderem Stockbrotbacken. Foto: ©Reker-Stiftung