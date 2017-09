Kulturrucksack-Angebote und „nachtfrequenz17“

Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche am Brückentag

Minden. Im Rahmen des Projekts „Kulturrucksack Minden“ läuft am Montag, 2. Oktober 2017, ein Workshop im Stadttheater Minden. Anmelden können sich Zehn- bis 14-Jährige. Von 17 bis 19 Uhr verrät Theaterpädagogin Viola Schneider Tipps und Tricks der Theaterwelt. Am Mittwoch, 4. Oktober, um 17.30 Uhr, sind dann alle Teilnehmer*innen des Workshops in das Theaterstück „Momo“ eingeladen. Das Angebot ist kostenlos und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte Mädchen und Jungen sollten sich daher schnell im Stadttheater Minden unter: 0571 82839-15 oder paedagogik-stadttheater@minden.de anmelden.

Kulturrucksack bietet Tanzworkshop für Kinder mit und ohne Behinderung an

Minden. Ende September findet erstmals im Rahmen des laufenden Projektes „Kulturrucksack 2017“ ein inklusives Tanzprojekt statt. Dieses beginnt am 29./30. September (angekündigt war dieses ursprünglich für den 22./23. September) und von der Tänzerin Elke Moormann geleitet. Weitere Termine sind der 6. und 7. Oktober, der 13. und 14. Oktober sowie der 10. und der 11. November 2017. An diesem letzten Termin findet die Kulturrucksack-Abschluss-Show statt, wo ein Auftritt vor Publikum möglich ist. Alle Freitagstermine finden von 16 bis 18 Uhr und alle Samstagstermine von 10 bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle der Lebenshilfe (Alte Sandtrift 4) statt.

Im Workshop studieren Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren – mit und ohne Behinderung – unter Anleitung von Elke Moormann, die aus den großen Community Dance Minden-Projekten bekannt ist, eine Choreografie ein. Für Betreuung wird gesorgt und Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. Einzig und allein Freude an Bewegung, Musik und Gemeinschaft sollten die Kinder und Jugendlichen mitbringen sowie natürlich auch bequeme Kleidung.

Wer Interesse hat, sollte sich schnell im Kulturbüro bei Frau Ulrike Faber-Hermann unter 0571 89733 oder u.faber-hermann@minden.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen unter:

https://www.kulturrucksack.nrw.de/veranstaltung/tanzprojekt-fuer-jugendliche-mit-und-ohne-behinderung

Nachtfrequenz17: Terminänderung

Minden. Die Jugendkulturnacht „nachtfrequenz17“ startet in Minden am Freitag, 29. September, mit einem Vocal-Jam in der Musikschule Belcantolino – mit geänderter Uhrzeit: Von 16 bis 19 Uhr lernen Jugendliche von Jugendlichen ihre Stimme einzusetzen und ab 19.30 Uhr wird das gemeinsam Erprobte in einem spontanen kurzen Konzert in der Öffentlichkeit präsentiert. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich – nur Freude an Popmusik. Das Angebot ist kostenlos, Anmeldungen unter 0571 388 58 152 oder unter mail@belcantolino.de.

Weiter geht die „nachtfrequenz17“ am Samstag, 30. September, um 18 bis 22 Uhr mit der interaktiven Pixel-Nacht #BiJu 3.0. Wie im vergangenen Jahr verwandeln Jugendliche gemeinsam mit der Stadtbibliothek Minden und der Juxbude den Weingarten in eine digitale Spielwiese. Hier werden mit MakeyMakey Alltagsgegenstände in eine Tastatur verwandelt und es finden interaktive Streetgames wie Johann Sebastian Joust, eine Smartphone-Rallye, Kahoot-Quiz statt und Pac-Man und Tetris können an der Hauswand gespielt werden. Für Essen und Getränke wird gesorgt, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen unter 0571 840345 oder juxbude@t-online.de. Der Veranstaltungsort ist in weiten Teilen (inklusive Sanitäranlagen) barrierefrei.

Einen musikalischen Abschluss findet die Jugendkulturnacht am Samstag, 30. September, ab 19 Uhr im Hamburger Hof – Ameise Kulturhügel e.V. mit fünf verschiedenen Bands und fünf verschiedenen Musikstilen. Folgende Künstler/Gruppen sind zu hören und zu sehen:

Singer-Songwriter: Der junge Künstler Majid überzeugt als Singer-Songwriter mit seiner tollen Stimme.

Britrock/Grunge/Punk: The Dreed bringt eigene Songs auf die Bühne

Deutscher Hip-Hop: Arturo Muerte überzeugt mit sarkastischen, selbstreflektierenden Texten und ehrlichen Live-Qualitäten.

Deutschsprachiger Folk-Pop: Wirsindwald singen über die Irrwege der Liebe, die Versuche der Selbstfindung und möchten ihren Zuhörern*innen Mut zusprechen, mehr auf das eigene Bauchgefühl zu hören und der Nase nach durchs Leben zu schreiten.

70er Jahre Hard-Rock: Hound liefert an diesem Abend erstklassigen 70er Jahre Hard-Rock mit scharfen Gitarrensoli und einer unverwechselbaren Stimme.

Der Abend endet mit DJane Jessi und einer offenen Tanzfläche. Der Eintritt ist frei.

Foto: Stadt Minden