3.000 Euro an regionale und internationale Projekte

Bielefeld. Das dritte Stiftungsfest der Aurora Stiftung e.V. mit dem Aurora Hilfswerk e.V. hat erneut Hunderte auf den Platz der Altstädter Nicolai-Kirche gelockt und ein Spendenaufkommen von 3.000 Euro erbracht. Zu Aktionen und Informationen, Crêpes, Kuchen und Streetfood gab es afrikanisch-fröhliche Klängen von DJ Kwasi Heiser (Frankfurt/Ghana) und eine spontane Trommeleinlage zweier Gäste.

Mit dem Fest stellte sich das Aurora-Team mit der Bielefelder Initiative „soziallokal“ als Partner vor. Die Stiftung und das Hilfswerk für humanitäre Hilfe wurden 2016 auf Initiative des Bielefelder Allgemeinmediziners und Osteopathen Dr. Michael Eisenmeier gegründet. Der ehrenamtliche Einsatz und das Spendenaufkommen ermöglichen diesmal im Nachgang des Stiftungsfestes Spenden in Höhe von 500 Euro an das Projekt von Soziallokal, Natursinn e.V. Bielefeld, 1.500 Euro für die Wassergewöhnung benachteiligter Kinder in einer Kita der Stadt Bielefeld und 1.000 Euro für einen Bolzplatz im Bildungsprojekt „Go for Ghana“.

Weitere Informationen unter www.aurora-stiftung.org und www.go-for-ghana.de