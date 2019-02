2Flügel im Niklas-Luhmann-Gymnasium

Duo kommt mit Konzertlesung in die Bergstadt

Oerlinghausen / Lippe. Am Samstag, 9. März 2019, holt der Kultur.Kirche e.V. in Zusammenarbeit mit dem CVJM Oerlinghausen das Duo „2Flügel“ in die Aula des Oerlinghauser Niklas-Luhmann-Gymnasiums. „Kopfkino – Lichtspiele für die Seele“ heißt das Programm von Christina Brudereck und Ben Seipel.

Poetry-Slam, virtuose Klaviermusik, dichte Zeilen, Hymnen und Kinderlieder. Christina Brudereck liebt es, Geschichten zu erzählen, Ben Seipel liebt Musik. Ein Abend mit 2Flügel ist kein Konzert, ist keine Lesung, aber beides gleichzeitig. „Ein dichtes und musikalisches Erlebnis. Für alle Sinne“, berichtet Deutschlandfunk von den besonderen Abenden der beiden Künstler.

Christina Brudereck ist Theologin und Schriftstellerin. Sie verbindet Kultur, Politik und Theopoesie. Ben Seipel ist Pianist und Dozent an der Hochschule für Musik Köln. Seine Improvisationen sind inspiriert von Soul, Jazz und Klassik, Kinderliedern und Hymnen.

Das Duo wird im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem CVJM Oerlinghausen in die Bergstadt geholt. Die Konzertlesung findet im Niklas-Luhmann-Gymnasium statt. „Wir wollten möglichst vielen Menschen dieses Erlebnis ermöglichen“, berichtet Patrick Piecha über die Beweggründe, die Konzertlesung nicht – wie sonst für die Veranstaltung des Kultur.Kirche e.V. üblich – in der katholischen Kirche St. Michael durchzuführen.

Karten für die Konzertlesung gibt es zum Vorverkaufspreis von 15,- € (ggf. zzgl. Vorverkaufsgebühr) im Lesegarten in Oerlinghausen-Helpup, der Buchhandlung Blume in Oerlinghausen, in der Geschäftsstelle dieser Zeitung sowie online unter www.kulturkirche-lippe.de. Karten an der Abendkasse wird es für 20,- € zu erwerben geben. Das Catering-Team des CVJM Oerlinghausen wird an dem Abend für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.